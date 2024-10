Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde el mes de abril la provincia de Santa Cruz cobra la atención hospitalaria a los extranjeros que así lo demandan. No es la única jurisdicción que lo hace. Jujuy fue la primera en comenzar a aplicarlo. En Chubut, a nivel provincial no hay definiciones, pero trascendió que en Comodoro Rivadavia el Municipio avanzaría hacia “la decisión positiva” de arancelar la atención de salud para los extranjeros no residentes de la ciudad.

De acuerdo a lo que publicó el Diario Crónica de esa ciudad, la intención del intendente Othar Macharasvili es aplicar el cobro de la asistencia sanitaria, siempre y cuando el ciudadano extranjero solicitante no sea residente en la ciudad, aún cuando no tenga certificada una residencia permanente, lo que sucede con miles de extranjeros que se encuentran “buscando mejores destinos” en la ciudad petrolera y en otras partes del país, pero no han regularizado su situación migratoria.

De acuerdo al artículo publicado en Crónica, la decisión se basaría en la necesidad de “optimizar recursos recuperando costos de atención, debido a la masa de visitantes que acuden a la ciudad con el solo propósito de realizarse estudios o atención médica periódica de manera gratuita”.

De acuerdo a las versiones, “la decisión se encuentra en proceso de definición debido a informes recibidos por el mandatario municipal en cuanto a que durante el mes de septiembre, los centros de salud públicos de la ciudad habrían atendido a más de 1.000 extranjeros no residentes, lo que demandó un costoso operativo en las prestaciones requeridas”.

Con obra social

Según los trascendidos, ese arancelamiento de la atención médica abarcaría el hospital y los centros de salud y alcanzaría, aún, a los pacientes que posean obra social. En esta situación se encuentra una importante cantidad de personas.

El propósito de las autoridades locales es que dichas obras sociales “se hagan cargo del pago de la prestación médica que reciben sus asociados”, la que hasta hoy es gratuita.

En Santa Cruz

Cabe remarcar que la atención hospitalaria en Santa Cruz es arancelada desde hace más de veinte años, para todas las personas que tienen obra social. Algo que sucede en la salud pública de gran parte del país.

En cuanto a la situación de la atención médica a extranjeros en los centros de salud estatales, la misma se cobra desde finales del mes de abril.

Fue el ahora exministro Ariel Varela quien lo anunció y dio las razones para tomar esa decisión, cuestión que fue anticipada, en exclusiva, en aquel momento, por La Opinión Austral.

A los extranjeros “se les va a cobrar un 50% más del nomenclador“, aclaró Ariel Varela, titular de la cartera sanitaria santacruceña en una entrevista en radio LU12 AM680. Será para aquellos que viajen a la provincia y no para los que residan. “Es insostenible” seguir haciéndolo en forma gratuita, dijo el ahora exministro de la Cartera de Salud.

Esa decisión se hizo operativa, a través de una resolución del Ministerio de Salud y la misma, según pudo confirmar La Opinión Zona Norte, sigue en plena vigencia.