Un hombre de 32 años amenazó con arrojarse al vacío desde la terraza del Hotel Austral, en pleno centro de Comodoro Rivadavia, y movilizó a efectivos policiales, grupos especiales y personal de emergencia. Tras más de dos horas de negociación, los especialistas lograron que descendiera por sus propios medios, sin que se registraran personas heridas.

El episodio comenzó alrededor de las 9.20 de este lunes, en inmediaciones de las calles Rivadavia y Moreno, frente a uno de los accesos a la Municipalidad. El despliegue incluyó un perímetro preventivo para resguardar a los peatones y permitir el trabajo de los equipos intervinientes.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, comisario Cristian Mulero, explicó a La Opinión Austral que “esta persona ingresó al hotel, tomó un ascensor y se dirigió a la azotea con intenciones de quitarse la vida“.

Dos horas de negociación para evitar una tragedia

La situación fue advertida por el personal de la Comisaría Primera, que acudió inmediatamente al establecimiento y solicitó la intervención del equipo especializado en negociación de crisis.

El procedimiento quedó a cargo de los negociadores coordinados por el subcomisario Trama, con el apoyo del Grupo Especial de Operaciones y efectivos de distintas dependencias. Los agentes establecieron un anillo de seguridad para impedir el acercamiento de personas ajenas al operativo.

“Se hizo un anillo de seguridad con el fin de garantizar el operativo y evitar que terceros que no estuvieran involucrados intervinieran”, señaló Mulero.

Durante más de dos horas, los especialistas mantuvieron el diálogo con el hombre hasta conseguir que abandonara la terraza. “Luego de prácticamente más de dos horas de intervención, los negociadores lograron destrabar la situación. Desistió de su actitud y bajó de la azotea“, confirmó el jefe policial.

Una vez en tierra, recibió asistencia y pudo comunicarse con un familiar directo. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde quedó bajo evaluación del servicio de Salud Mental.

Un amplio operativo policial se desplegó en el Hotel Austral de Comodoro Rivadavia, donde un hombre de 32 años permaneció más de dos horas en la terraza hasta que los negociadores lograron que desistiera de arrojarse al vacío. Foto: Diario Jornada.

La intervención del ministro de Seguridad

Según la información preliminar recabada durante el procedimiento, el hombre atravesaba una situación personal delicada vinculada con una separación de pareja reciente. Mulero aclaró que la prioridad de los efectivos fue preservar su integridad física y facilitar el acceso a atención profesional.

También tomó intervención el Ministerio Público Fiscal, aunque el jefe policial señaló que estos episodios requieren una evaluación particular y no necesariamente derivan en sanciones penales.

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, también estuvo presente durante el operativo. El funcionario se encontraba en Comodoro Rivadavia y se acercó a la Unidad Regional tras conocer lo sucedido.

“Tomó conocimiento en forma directa al llegar a la Unidad Regional y se acercó hasta el lugar para supervisar todo el operativo de seguridad”, indicó Mulero. El comisario destacó especialmente “el trabajo intensivo que hizo el personal de negociadores. Gracias a todo ese trabajo se pudo llegar a una solución pacífica“.

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Falta de equipamiento para emergencias en altura

Pese al desenlace favorable, el episodio volvió a poner en discusión los recursos disponibles para responder a situaciones de riesgo en edificios elevados. Mulero reconoció que existen limitaciones en materia de dispositivos de protección y planteó la necesidad de revisar los procedimientos y fortalecer el equipamiento de Bomberos y Defensa Civil.

“Seguramente hay cosas que hay que mejorar, están todas en evaluación. Seguramente esto a futuro se va a ir agilizando”, manifestó a La Opinión Austral.

En ese sentido, subrayó: “Esta es una ciudad grande que necesita un apoyo logístico. Hay responsabilidades políticas que tienen que intervenir para suministrarle al personal de Bomberos o de Defensa Civil las herramientas necesarias”.

El operativo concluyó sin heridos y con el hombre bajo atención sanitaria. La intervención permitió evitar un desenlace fatal y, al mismo tiempo, dejó planteada la necesidad de mejorar los recursos y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas en altura.

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