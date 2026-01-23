Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La histórica 60ª edición de la Corrida Internacional Aniversario Diario Crónica – Dr. Diego Joaquín Zamit – se desarrollará este sábado 24 de enero a partir de las 17:30 en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

El evento, considerado uno de los más importantes del atletismo patagónico, contará con cobertura especial del Grupo La Opinión Austral y reunirá a corredores de trayectoria nacional e internacional. Conocé el pronóstico para mañana en la ciudad chubutense.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia

Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elaboró el pronóstico del tiempo para este sábado 24 de enero de 2026 en Comodoro Rivadavia y anunció que se espera una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 30°C.

Durante la madrugada, la temperatura será de 18°C, con vientos del sector Noroeste de entre 13 y 22 km/h.

En la mañana, se espera una temperatura de 19°C. Con vientos -en dirección Sudoeste- que oscilarán entre los 23 y 31 km/h.

Por la tarde, la temperatura máxima será de 30°C, con vientos del Norte de hasta 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Hacia la noche, la temperatura bajará a 25°C con vientos predominantes del Oeste de entre 13 y 22 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Qué dice Meteored

De acuerdo con Meteored, la temperatura máxima del día será de 30°C en horas de la tarde. La sensación térmica más baja será de 20°C a las 05:00 y las 08:00.

Las ráfagas de viento más intensas alcanzarán los 45 km/h a las 14:00 y las 17:00.

Qué dice Windguru

Según Windguru, la temperatura máxima será de 29°C en horas de la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas de hasta 42 km/h a las 15:00.

