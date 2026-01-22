Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La expectativa crece en Comodoro Rivadavia y en toda la región ante una nueva edición de la Corrida Internacional de Crónica, una de las pruebas más tradicionales del calendario del sur argentino. En ese contexto, Las Heras tendrá una participación destacada, con corredoras y corredores locales que asumirán el desafío de competir en distintas distancias de esta histórica prueba urbana.

Entre las representantes locales, se confirmó la participación de Claudia Arbe Franco, atleta de 35 años y oriunda de Las Heras, quien afrontará su primera experiencia en esta competencia. Con cinco años en el running, competirá en los 16 kilómetros, dentro de la categoría femenina inclusiva, y llegará a la largada con expectativas positivas, consciente del peso simbólico que tiene la carrera para la región.

“El entrenamiento transformó por completo mi físico y también mi forma de pensar. Correr se volvió una herramienta fundamental para encontrar equilibrio y construir confianza en mí misma”, había expresado Arbe Franco, quien entrena bajo la guía de Fernando Champomier, dentro del espacio CRT RUNNING, con el objetivo de seguir creciendo como atleta, mejorar sus tiempos y proyectarse a futuro dentro del deporte.

En su recorrido deportivo, la corredora santacruceña participó en distintas competencias de ruta, entre ellas los 10K de New Balance (3ª edición), donde fue invitada a competir dentro de su categoría. En la previa, también destacó la importancia del acompañamiento: “La familia y los amigos son fundamentales para cualquier deporte”, remarcó.

Además de Claudia Arbe Franco, Las Heras contará con varios runners confirmados en la 60ª edición de la Corrida Internacional del Diario Crónica. Entre ellos se encuentra Gabriel Aníbal Torres, conocido como “El Cuervo”, quien volverá a competir en la exigente prueba de 16 kilómetros, sumando una nueva participación en una de las carreras más emblemáticas de la Patagonia.

También dirá presente Karen Jaramillo, quien afrontará el desafío de los 11 kilómetros. La atleta forma parte del Team Patagonia Running y llegará a esta edición con el objetivo de seguir mejorando sus tiempos. Junto a ella, la delegación local se completará con otros integrantes del mismo equipo, entre ellos Julio Durán, Pablo Albarracín, Rosalinda Figueroa, Thiago Tomaba y Carmen Ramos, reforzando la presencia lasherense en esta edición aniversario.

La 60ª edición contará además con la presencia de atletas de primer nivel, lo que elevará el nivel competitivo de la prueba. En la rama femenina, se destacan Florencia Borelli, récord sudamericano de maratón y atleta olímpica, y Mariana Borelli, ganadora de la edición anterior.

En la competencia masculina, dirán presente corredores de trayectoria en el circuito nacional e internacional como Eulalio Muñoz, Carlos Colinecul, Bruno Álvarez, Martín León y Matías Silva, entre otros nombres destacados del atletismo nacional. A ellos se sumarán competidores de distintas provincias argentinas y de países vecinos, reafirmando el carácter internacional de la prueba.

Con estas confirmaciones, Las Heras tendrá múltiples representantes en una de las carreras más importantes del calendario patagónico, reflejando el crecimiento del running local y el compromiso de sus atletas con una competencia que, a seis décadas de su creación, mantiene intacta su convocatoria y prestigio.

