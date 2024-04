Este viernes, comenzó el Foro Transición Energética e Hidrógeno Verde en Comodoro Rivadavia, organizado por la provincia de Chubut y la PlataformaH2 Argentina. El evento se desarrollará a través de seis paneles, todos los aspectos del desarrollo del hidrógeno verde, cadenas de valor, oportunidades de inversión y empleo para las provincias.

El Grupo La Opinión Austral se encuentra en el Hotel Austral de Comodoro Rivadavia con la cobertura más completa del evento.

En este marco, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, dialogó mano a mano con La Opinión Austral y remarcó la importancia de este encuentro para el desarrollo de un sector con mucho potencial en la región.

“Es un Foro más que importante a nivel regional. Nosotros como provincia, pero también como región y sobre todo con nuestra provincia hermana de Santa Cruz tenemos un potencial enorme, para ser vidriera de muchas inversiones. Y no solamente desde el punto de vista de la transición y reconversión energética, hablamos de inversiones concretas de energía barata que podemos exportar o también atraer industrias que puedan beneficiarse de esa energía verde barata con todas las ventajas comparativas que tenemos en el mundo”, comenzó diciendo el mandatario.

En ese sentido, agregó: “Hace mucho tiempo que se viene hablando del potencial del hidrógeno verde. Veinte de los proyectos más importantes que se ejecutan actualmente en el mundo no tienen, ni por lejos, el potencial que tenemos nosotros en cuanto al rinde de los vientos, la cantidad de tierra, los puertos de agua profundas“.

“Siempre el cuello de botellas que tuvimos para traer esas inversiones fue la falta de calidad institucional y la macroeconomía”, completó.

Asimismo, el gobernador de Chubut aseguró que se está “a las puertas de un régimen nuevo de grandes inversiones que nos pueden dar una oportunidad” y abogó por ser la “vidriera y picar en punta de lo que va a ser el combustible del futuro”.

Sin embargo, remarcó que “lo más importante que es generar más y mejor trabajo en toda la región“.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario provincial se refirió al debate en el Congreso sobre un posible régimen promocional para la industria del hidrógeno verde.

“Acá hay un dilema sobre una ley de fomento específicamente para el hidrógeno verde o si está contemplado dentro del mismo régimen de lo que necesita la industria para empezar a invertir. Eso es uno de los temas que hoy se van a debatir y vamos a escuchar a los principales inversores. Nosotros estamos para colaborar, para agilizar y hacer una plaza atractiva para mostrarle a todo el mundo”, indicó.

Asimismo, Torres ponderó la presencial del agregado de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en la República Argentina; Bernd Scholtz y manifestó que “queremos hacer una ronda de negocios con ellos para mostrarles que en Chubut y Santa Cruz se puede venir a invertir, nadie les va a poner palos en las ruedas”.

“Esas ventajes comparativas se ven reflejadas en una inversión mucho más rentable para el privado y más trabajo para la región“, ahondó.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, en el Foro de Transición Energética e Hidrógeno Verde. FOTOS: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN ZONA NORTE

Para finalizar, el mandatario patagónico se refirió al rol del Estado en el desarrollo de estos proyectos.

“El rol del estado no es solo atender la coyuntura, el rol del Estado también es planificar a mediano/largo plazo. Los pueblos que no atienden a la reconversión, terminan siendo descartables, porque los recursos son finitos. Si no pensamos a dónde mira el mundo, cuáles son las necesidades y qué potencial tenemos, es muy difícil poder trazar esa agenda de desarrollo”, expresó.

“A partir de hoy, toda la región, toda la Patagonia, el sector privado, los trabajadores, la comunidad y el Estado estamos hermanados para que esa agenda de desarrollo sea serio y que estemos primeros en el mapa del combustible del futuro. Tenemos todo para hacerlo, ya nos pusimos de acuerdo los gobernadores de la Patagonia y ahora hay que mostrarle al mundo que acá hay una oportunidad. Incluso para quienes relativizan la cuestión ambiental, estamos hablando en términos utilitaristas netamente de miles de millones de dólares que se pueden invertir en toda la región“, concluyó.