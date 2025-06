Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La sede del Partido Justicialista de Comodoro Rivadavia, fue el epicentro dónde se congregaron militantes, referentes sindicales y dirigentes políticos para expresar una postura unificada frente al complejo escenario nacional y convocar a la movilización del próximo miércoles, en acompañamiento a Cristina Fernández de Kirchner, quien comprometió su presencia en Comodoro Py.

“Cuando tocan a una, respondemos todos”, fue la consigna que sintetizó el espíritu del encuentro. A través de sus redes sociales, el PJ local destacó: “Nos encontramos para decir con fuerza que el peronismo está de pie, defendiendo su historia y organizándose para lo que viene”.

El senador Carlos Linares fue uno de los oradores en el encuentro del PJ.

Durante la reunión, el senador Carlos Linares fue categórico al describir el contexto actual: “La gente está pasando hambre y la pasa mal. Los números de la economía no cierran, esto tiene un final anunciado”. Además, hizo un llamado a la unidad: “Nos tenemos que reconciliar los que tenemos diferencias entre nosotros y acompañarnos. Nadie se salva solo”.

Por su parte, el exintendente Juan Pablo Luque expresó su preocupación por la situación local: “Comodoro ya perdió más de 5.000 puestos de trabajo en el sector petrolero y no veo que haya ningún tipo de reacción. Hemos perdido más de 400 comercios”. Y señaló que “eso nos obliga a poner las cosas en su lugar. Yo fui en la boleta con la compañera y no me puedo hacer el distraído”. El ex intendente llamó a la militancia a movilizarse este miércoles.

El exintendente Juan Pablo Luque convocó a la militancia a salir a las calles este miércoles.

El presidente del PJ de Comodoro, Juan Calo, cerró el encuentro con un mensaje contundente: “Acá hay dos bandos en la Argentina desde hace 200 años: los patria y los antipatria. Nosotros somos los compañeros que ponemos el pecho para defender la patria y la justicia social”.

Y concluyó con un llamado claro a la acción: “Sostengamos el estado de alerta y movilización para el miércoles. Vamos a salir a defender a nuestra conductora y a nuestro movimiento”.

250 intendentes de todo el país, entre ellos Othar Macharashvili, se reunieron en la sede del PJ Nacional, en forma presencial y virtual.

Othar con los intendentes

En paralelo, Más de 250 jefes comunales se congregaron, en forma virtual y presencial, en la sede del PJ nacional, este sábado. Acordaron actividades en sus distritos en vista a la marcha del próximo miércoles 18 de junio hacia Comodoro Py.

La convocatoria, fue impulsada por Mayra Mendoza y Mariel Fernández, intendentas de Quilmes y Moreno respectivamente, y se extendió a jefes comunales de todo el país.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, participó de la convocatoria. Durante el encuentro, los dirigentes plantearon que decisiones como la de la Corte generan un fuerte impacto institucional y pueden poner en riesgo el normal funcionamiento de la democracia y la voluntad popular.

“Debemos trabajar por la unidad, sin dejarnos arrastrar por el odio ni por intereses mezquinos. Es un tiempo para reflexionar, unirnos y defender nuestras instituciones”, afirmó Macharashvili, tras el encuentro.

Desde los municipios, los intendentes reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento del sistema democrático y con el respeto a la soberanía popular en todo el país.