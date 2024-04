El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, encabezó la apertura y el primer panel del 1er Foro de Ciudades Atlánticas que se realiza en esa ciudad y que fue organizado por los municipios de Comodoro, Río Gallegos, Viedma y Río Grande. Este encuentro aborda las estrategias municipales en la actual coyuntura nacional e internacional, con paneles de expertos sobre recursos naturales, soberanía, ambiente, logística, producción e inversiones.

Tras la finalización del primer panel, Macharashvili diálogo con el Grupo La Opinión Austral, que se encuentra cubriendo el evento, y destacó el gran trabajo que se armó desde las provincias de Tierra de Fuego, Santa Cruz, Chubut y la localidad de Viedma que desde hace meses se encuentran colaborando para desarrollar este primer foro y aseguró que “vamos a trabajar para que tenga una continuidad y dé resultados concretos”.

Además, destacó que del encuentro participaron funcionarios, empresarios y panelistas de muy buen nivel nacional e internacional que expusieron su visión y su forma de cómo poder contribuir. Asimismo, destacó la presencia de inversores que “mostraron que en una provincia como Tierra del Fuego -que tantos se bastardeó en estos últimos meses por ser una región subsidiada que no tenía desarrollo propio- hay empresas locales privadas que van a invertir en un puerto en Río Grande. Eso implica no solo mano de obra sino un desarrollo logístico para que podamos tener un circuito de comercialización constante. Tenemos puertos en todo este litoral pero no hemos podido tener frecuencia de una ruta comercial y todo eso hay que armarlo, trabajarlo, estudiarlo”.

En este sentido destacó que este Foro de Ciudades Atlánticas viene a complementar el Primer Encuentro de los Gobernadores Patagónicos: “Faltaba la voz de los intendentes que es la voz de los vecinos porque es el que está en el barrio, que sabe las necesidades y lo que debes hacer como funcionario para desarrollar una ciudad para tener potencialidad y mejorar la calidad de vida. Esto es el trabajo mancomunado de todos más allá de las banderillas políticas partidarias”.

“Esto es para dar soluciones concretas e ir todos con propuestas concretas al Gobierno nacional y que nos den lo que nos corresponde”, apuntó y ejemplificó: “Un tema que nos une a todos es la paralización de la obra pública en el país, pero en la Patagonia no es una cuestión netamente económica, también geopolítica porque siempre se relega al que tiene menos demografía”.

Asimismo, destacó que las ciudades que están en la costa tiene una importancia sustancial. “El turismo, el desarrollo de la conectividad en producción marítima, la generación de mejores empleos, el conocimiento, la innovación tecnológica para la reconvención energética y productiva, son temas de agenda donde participan mucho las universidades y los institutos. Todo eso es lo que nosotros queremos poner valor y para lo que buscamos financiamiento ya sea con los recursos que tenemos, con los recursos que Nación nos debe devolver y necesitamos ver cómo se puede generar confianza en los inversores para que vengan a apostar en la región”.

Respecto al incremento en las tarifas de gas, el intendente comodorense señaló que “el próximo mes tendrá un impacto tremendo en el vecino y en la industria y cuestionó los costos para la regiones productoras. “Ese gas se inyecta en nuestro gasoducto y va hacia el norte, de allí nos lo devuelven y nos lo cobran, si lo compras a cinco y me lo estás vendiendo a 20, entonces hay algo que no cierra. Por la energía eléctrica pagan 35 dólares y después nos lo venden en 100 dólares. Entonces generemos también en estos foros, cuáles son las ecuaciones y los sistemas para poder generar y distribuir, para bajar esos costos”.

“Somos dueños de recursos que tenemos que poner en valor y todos juntos, municipios, legisladores gobernadores y vicegobernadores debemos ponernos firmes e ir en busca de lo que nos corresponde”, concluyó.