Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La búsqueda de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), ambos jubilados y desaparecidos, continúa en Comodoro Rivadavia, donde vecinos colaboran recorriendo la zona con sus camionetas en busca de rastros. De hecho, durante la tarde de este lunes se localizaron fogatas en el Cañadón Visser, camino a la ruta 3, mientras la Policía provincial realiza rastrillajes en el sector costero, según informó ADNSUR.

Unos 40 uniformados, integrantes de la Subsecretaría de Protección Ciudadana y personal de Defensa Civil Municipal desplegaron drones y utilizaron perros especializados para detectar huellas de personas en terrenos de difícil acceso. Cabe recordar que Kreder y Morales salieron de su vivienda rumbo a Camarones hace más de una semana y nunca más volvieron a ser vistos.

Las imágenes de las cámaras de seguridad registraron a la pareja en la rotonda de las rutas 39 y 3 a las 9:31 del lunes 13 de octubre, continuando luego hasta el aeropuerto de Comodoro Rivadavia y, a las 9:50, cuando se retiraban de Caleta Córdova.

El viernes 17 fue hallada la Toyota Hilux empantanada y con el cierre centralizado activado, lo que llevó a las autoridades a sospechar que los ocupantes abandonaron el vehículo para buscar ayuda.

Empantanada: así fue encontrada la camioneta de la pareja comodorense, en una zona cercana a Rocas Coloradas, al norte de Comodoro Rivadavia.

En el interior del rodado se encontraron objetos personales y dinero en efectivo, pero no los teléfonos celulares, lo que incrementa la preocupación de los familiares. Gabriela, hija de Pedro, aseguró que su padre “es muy prudente, cuidadosos con su vida” y la camioneta, y agregó: “No habría arriesgado ni la suya ni la de Juana manejando por un lugar tan peligroso”.

Leé más notas de La Opinión Austral