Redes de gas en los barrios de Comodoro: “Estas obras de gas son muy importantes y vamos a seguir haciéndolas”, dijo Othar Es por la decisión política de la gestión del intendente, Othar Macharashvili, que se desarrolló un nuevo acto licitatorio, en el que se abrieron los sobre las para obras que comprenden la ampliación de la Redes de Gas en barrio Máximo Abásolo y Cordón Forestal.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La apertura de los sobres, se concretó este viernes, en el CEPTur, con la presencia del intendente; Othar Macharashvili; el vice intendente, Maximiliano Sampaoli; el secretario de Infraestructura, Luis Romero; el concejal, Ariel Montenegro; la referente del Cordón Forestal, María Mansilla; el vecinalista de Máximo Abásolo, Roberto Varela; miembros del Gabinete; concejales y vecinos.

Primeramente, se procedió con la Licitación Pública 24/2024, Obra: “Ampliación Red de Gas Natural Mzas. 115 a 119 barrio Cordón Forestal”, con un presupuesto oficial de $256.816.185 y un plazo de ejecución de 180 días corridos. Para la misma se presentaron las siguientes empresas, con sus respectivas ofertas: Freile Construcciones S.R.L, $ 288. 503.261,81; Gresuco S.A $ 278.134.240,46; Choel Construcciones S.R.L $ 254.889.347,77 y Prekad SRL $ 355.305.667,38.

En segundo orden, se dio lugar al Concurso Privado de Precios 39/2024, Obra: “Ampliación Red de Gas Natural Mzas 108 y 4 barrio Máximo Abásolo”, con un presupuesto oficial de $83.635.931 y un plazo de ejecución de 210 días corridos. Para esta obra, hubo dos oferentes: Servisud Comodoro S.R.L, con una propuesta económica de $99.164.117,20 y PAL Pedro Abel Leiva, con un presupuesto de $97.923.578,24.

En ese sentido, el intendente, agradeció a las empresas y al personal de la construcción al resaltar que “que siempre estuvieron presentes, en los tiempos difíciles”, al tiempo que llevó tranquilidad al sector al señalar que “se van renegociar y reconducir, todas las licitaciones que venían de años anteriores, porque son los pusieron el hombro y sostienen la continuidad de la obra pública”.

En la línea valoró el trabajo conjunto al poner como ejemplo el caso de la Cancha de Belgrano, “que fue gestándose una urbanización y había que ordenarla. Empezaron trabajando por la mensura, que es lo primordial y en eso acompañaron los vecinos, los dirigentes, las empresas, los funcionarios técnicos”. Mientras que en relación a la obra del barrio Máximo Abásolo, manifestó que “el área técnica, fue solicitada la prioridad de esta obra, acción importante porque son ellos, los que están en contacto con la gente. Estas obras de gas, son muy importantes y vamos seguir haciéndolas”.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Luis Romero, explicó que “llegar a este momento, con estas obras de gas, es muy importantes. Sobre todo, luego de transitar un camino crítico de mensurar los terrenos, el proyecto ejecutivo, una aprobación de ENERGAS, lidiar con algunos trámites, ejecutar la obra, en una estructura de país muy diferente”. No obstante, resaltó “el Municipio sigue dando respuestas, dando la cara y cumpliendo los compromisos asumidos en materia de obras”.

A su turno, el concejal, Ariel Montenegro, remarcó que “estas son obras importantes, esenciales para la ciudad, por eso quiero agradecer al intendente porque estas cuestiones, dignifican a los vecinos de distintos barrios, que durante tantos años estuvieron sin el servicio de gas. Además, -continuó-, esperamos que se reactiven las obras de mayor envergadura para que den trabajo a nuestros compañeros de la Construcción. Al tiempo que, en representación del Secretario Gral. de UOCRA, agregó que de ser necesario acompañarán al intendente en gestiones ante Nación.

Respuestas concretas para las necesidades de los vecinos

En este marco, el presidente de la Vecinal de barrio Máximo Abásolo, Roberto Varela, señaló que “seguimos trabajando en conjunto, con una obra de ampliación de la red de Gas de Eva Perón, de la que serán beneficiadas 110 familias y tenemos que empezar de vuelta con la mensura porque nos estafaron y gracias a la predisposición del intendente, que nos va a dar una mano grande en eso, vamos poder hacerlo”. En cuanto al cambio de vida que significa para los beneficiarios poder contar con gas, manifestó que “esta gente ya no tendrá que preocuparse de comprar leña y de pagar tanto de luz”.

En tanto, María Mansilla del barrio Cordón Forestal, remarcó que “queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en este proceso. Después de haber trabajado tantos años para que esto se realice, hoy tenemos una felicidad enorme” dijo, al agradecer al intendente por la oportunidad de contar con la obra.

Obras Viales

En otro contexto al ser consultado por las obras viales para la ciudad, el intendente explicó que “sabemos que las obras hoy nos dan una imagen que no es buena como el Camino Ara San Juan o la Ruta 3, que se encuentra deteriorada y sin contrato de mantenimiento. No obstante, debemos decir, que desde el Estado Municipal no podemos poner el dinero, porque estaríamos haciendo malversación de fondos públicos, por lo que estamos esperando que las autoridades nacionales, definan si van a arreglarla ellos o van a activar el convenio que teníamos para mantenerla, dándonos los recursos para tal fin.

Sobre el Ara San Juan, informó que se mantuvo una reunión hace dos semanas atrás con Obras Públicas y con la Administración de Puertos, para comenzar a hacer el proyecto ejecutivo de la obra de acorazo de rocas de defensa costera, que es lo que se debería haber hecho desde un primer momento, según los ingenieros para así después hacer toda la obra civil. “Es decir, que –indicó-, primero hay que hacer la defensa costera que tomó la decisión Provincia de hacerse cargo, y en dicho marco fijaron como prioridad el Ara San Juan, lo que es una muy buena noticia”, resaltó.