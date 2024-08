Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los argumentos esgrimidos en el marco de la Audiencia Pública que se concretó en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia, fueron diversos. Pero todos con un punto en común, el rechazo a nuevos aumentos tarifarios.

Cabe recordar que la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) pidió para el punto “saneamiento” un incremento de 29,2% y en energía un 14,66%.

Marta Barrio es contadora y fue la primera vecina en exponer su postura. “Hace 25 años trabajo con estructura de costos, la única manera por la cual se puede trasladar en precio es porque es un mercado monopólico, no tenemos otra opción. Estamos presos pagando tarifas ya confiscatorias de nuestros ingresos”, señaló.

Hoy, dijo “estamos todos bajo la línea de pobreza; entonces me gustaría recordar los principios del cooperativismo: busca el bien común, basado en los principios de igualdad y solidaridad, en forma conjunta y democrática. Eso es lo que no se está logrando en base a un discurso monopólico en la que no se permite opinar. Es un monólogo“.

Marta Barrio: “la SCPL no actúa como cooperativa sino como monopolio”.

Añadió la mujer que “están sumiendo a los comodorenses a ser ciudadanos de primera y de segunda categoría. Lo que pido es un poquito de empatía”.

Reclamos por trabajos

Por su parte, Guillermo Tapia informó que “soy jubilado, quisiera preguntarle a Ezequiel Suazo (gerente general de la SCPL) cuál es el ingreso mensual de la empresa y cuánto tiene en gastos de personal y gastos generales”.

Ante la advertencia de los organizadores de que no era la instancia para evacuar su consulta, el vecino preguntó: “¿para qué hacen esto entonces que es una falta de respeto al vecino? ¿Para qué nos hacen venir”, encontrando eco entre el resto de los presentes.

Para Francisco Ripollo, los valores en las boletas “son desquiciados”.

Otro vecino, Francisco Ripoll fue con sus últimas facturas. “Tengo un recibo de sueldo de 631.000 pesos como chofer; trabaje 17 años en el petróleo como chofer, no como petrolero. ¿Cómo hago para pagar una boleta de 40.176 que pagaba a 421.000 que tengo ahora? Explíquenmelo. ¿Qué robo es este? Ustedes nos están robando. No voy a pagar, me niego. Auménteme el 29% de la boleta anterior y se lo pago; no me vengan con el cuento del subsidio porque me están robando. No se puede. Pónganse las pilas porque le están robando a la gente. En Comipa vinieron boletas de hasta 1.200.0000. ¿Quieren un estallido social?”.

Por el mismo sentido fue Juan Carlos Negrete contó que “hoy cobré 320 mil pesos y el otro día pagué la factura de luz: 120 mil pesos. Fui comerciante toda la vida. Pensé que al jubilarme podría agarrar la camioneta e irme a pasear. Ahora compro comida de segunda categoría y restringida” se lamentó.