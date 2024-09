1win Argentina – Mejor sitio de apuestas de baloncesto en 2024 1win ofrece una amplia gama de disciplinas deportivas en las que apostar, una de las cuales es el baloncesto. Descubra más sobre las oportunidades de apuesta en 1win hoy mismo.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Es difícil discutir con el hecho de que las apuestas deportivas en Argentina no está muy extendida, porque los argentinos aman los deportes, y con la ayuda de las apuestas con sus conocimientos de los deportes también se puede ganar un poco de dinero. Sin embargo, muchos jugadores, especialmente los principiantes, a menudo cometen errores al elegir las casas de apuestas, y elegir los solicitantes sin escrúpulos que no pueden dar una garantía de seguridad. Afortunadamente, si utiliza 1win (https://1win-argentina.org/), no se enfrentará a este problema.

1win le ofrece grandes oportunidades para sus apuestas, a la vez que lo hace de forma totalmente segura. La casa de apuestas opera con una licencia de Curaçao, lo que la hace completamente legal, y además utiliza encriptación SSL en los servidores donde se almacenan tus datos, lo que la hace completamente segura. Podrás elegir entre más de 30 disciplinas deportivas diferentes para tus apuestas, y por supuesto el baloncesto es una de ellas.

¿Qué torneos de baloncesto se pueden apostar?

La característica distintiva de 1 win, a diferencia de otras casas de apuestas, es que hay una enorme selección de apuestas para cada deporte, y el baloncesto no es una excepción. Al seleccionarlo, podrás apostar en los torneos más populares del mundo, incluyendo:

NBA;

EuroLeague;

FIBA Basketball World Cup;

NCAA Men’s Basketball Tournament;

Olympic Basketball Tournament;

Liga ACB;

CBA;

NBL;

BCL y otros.

Variedad de mercados de apuestas de baloncesto

Por supuesto, la variedad de torneos de baloncesto no es lo único con lo que 1win puede sorprenderle. Después de todo, podrás elegir entre un gran número de mercados de apuestas de baloncesto, entre los que encontrarás opciones como:

Resultado del partido – apueste por la victoria de uno de los equipos.

Puntos totales – apuesta al número total de puntos del partido.

Hándicap – apuesta con la adición de un hándicap al resultado de uno de los equipos.

Total del equipo – apuesta al número de puntos marcados por un equipo en particular.

Primer tiempo/Resultado del partido – apuesta al resultado del primer tiempo y del partido completo.

Número de triples – apueste al número de tiros de tres puntos acertados en el partido.

Rendimiento individual de un jugador – apueste al número de puntos anotados por un jugador en particular.

Tiempo extra Sí/No – apueste a si habrá tiempo extra en el partido.

El primero en alcanzar un determinado número de puntos – apueste por el equipo que será el primero en alcanzar un determinado número de puntos.

Resultado exacto – apueste al resultado final exacto del partido.

Cada uno de ellos no sólo le ofrece una gran variedad de apuestas, sino que también le da la oportunidad de obtener buenas ganancias gracias a las altas probabilidades.

Bonos y promociones para apuestas de baloncesto en 1win

Si quiere maximizar sus ganancias potenciales, 1win tiene una forma estupenda de hacerlo: los bonos y promociones que ofrece la casa de apuestas. No son muchas, sin embargo son extremadamente efectivas y puedes aprovecharte de opciones como:

Bonificación de bienvenida. Para tus 4 primeros depósitos, funcionará un incremento en ese mismo depósito, y en total podrás incrementarlos hasta un 500%;

Bono Express. Podrás crear apuestas exprés a partir de diferentes números de apuestas regulares, y cuantas más apuestas regulares tenga tu apuesta exprés, mayor cuota tendrá al final tu apuesta exprés;

Bonos de temporada. 1win también ofrece a sus jugadores varias bonificaciones en fechas festivas, como Nochevieja o tu cumpleaños.

Apuestas de baloncesto para móvil

A veces no funciona pujar en casa, ya que a menudo tenemos que ir a otro sitio por negocios o trabajo. Sin embargo, 1win tiene una gran solución a este problema en forma de una estupenda app móvil. Está disponible tanto en dispositivos Android como iOS de forma gratuita, tiene exactamente la misma funcionalidad que la página web y te permitirá hacer grandes apuestas de baloncesto estés donde estés. La aplicación es muy fácil de usar, ya que tiene una interfaz intuitiva, y también tiene notificaciones push para que nunca se pierda las nuevas apuestas favorables.