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Hay competencias que se disputan por una medalla, un título o una clasificación. Y hay otras que tienen un significado mucho más profundo. Para Abril Ortega, el Campeonato Nacional Absoluto de Patinaje Artístico 2026 será, sin dudas, una de ellas.

Desde este 30 de agosto hasta el 15 de septiembre, San Juan será sede de la máxima competencia nacional de la disciplina. El imponente Velódromo Multipropósito Vicente Alejo Chancay recibirá durante 17 jornadas a los mejores patinadores del país, quienes buscarán consagrarse campeones absolutos de la temporada.

Entre ellos estará la representante de Río Gallegos, que llegará a esta cita con una particularidad: será su último Campeonato Nacional como patinadora competitiva defendiendo los colores de Santa Cruz.

Después de años de entrenamientos, viajes, sacrificios y grandes resultados, Abril decidió comenzar a cerrar su etapa como atleta para dedicarse a una nueva faceta dentro del deporte: la enseñanza. Sin embargo, todavía tiene por delante un último gran desafío internacional.

La carrera de Ortega la llevó desde las pistas santacruceñas hasta los principales escenarios del patinaje artístico. Con el paso de los años fue construyendo una trayectoria que incluye importantes títulos y actuaciones internacionales, hasta convertirse en una de las referentes de la disciplina en la provincia.

En 2024 alcanzó uno de los grandes logros de su carrera al consagrarse campeona panamericana en la categoría Junior, en el certamen desarrollado en Ibagué, Colombia. Allí obtuvo dos medallas de oro en la modalidad Inline, confirmando su crecimiento y proyectándose hacia la máxima categoría.

El salto a Senior llegó acompañado de otro resultado de enorme relevancia. En el Mundial de Beijing 2025, durante su primer año en la categoría, Abril consiguió un destacado sexto puesto mundial en Inline Senior Damas, ubicándose entre las mejores patinadoras del planeta.

Durante 2026 volvió a representar a la Argentina en el Campeonato Panamericano y nuevamente subió al podio. Esta vez obtuvo la medalla de plata en Inline Senior Damas, ratificando su vigencia entre las principales exponentes del continente.

Ahora, San Juan tendrá un significado especial.

La mamá de Abril compartió en redes sociales un emotivo mensaje a pocos días del Nacional, reflejando todo lo que representa este momento para la familia y para la propia patinadora.

Patricia Lobos, mamá de Abril, compartió en emotivo mensaje en sus redes.

“Llega tu último Nacional… el último torneo en el que vas a vestir con orgullo la malla de Santa Cruz”, expresó.

Detrás de esas palabras aparecen años de esfuerzo, kilómetros recorridos, entrenamientos, lágrimas, alegrías y sueños. También cada una de las ocasiones en las que Abril llevó el nombre de Santa Cruz y de Río Gallegos a distintos escenarios nacionales e internacionales.

Por eso, esta participación no será una más. Cada salida a pista tendrá el valor de representar por última vez a su provincia en un Campeonato Nacional.

Pero la despedida de las competencias no llegará inmediatamente después de San Juan. Todavía quedará un último capítulo, y será nada menos que un Mundial.

La gran ilusión es cerrar esta etapa de su carrera vistiendo nuevamente la camiseta de la Selección Argentina, cumpliendo uno de los sueños que acompañaron su trayectoria deportiva.

“Te retirarás haciendo historia, lo que soñaste y por lo que tanto trabajaste y luchaste: vistiendo con orgullo la malla de la Selección Argentina”, escribió su mamá.

Así, la historia competitiva de Abril tendrá un cierre a la altura de todo lo conseguido: primero Santa Cruz en el Nacional y luego Argentina en el Mundial.

Patricia acompañó a su hija durante toda su carrera deportiva.

Y aunque dejará de competir, no se alejará del deporte que marcó su vida. La enseñanza será el nuevo camino. Abril ya viene desarrollando esa faceta y transmitiendo sus conocimientos y experiencia a jóvenes patinadores.

De hecho, su trabajo como entrenadora ya comenzó a dar frutos. Uno de sus alumnos, Thomas Ales, se consagró campeón nacional absoluto en San Juan en 2025 en la categoría A Nacional Junior Caballeros.

El dato refleja que la próxima etapa de Abril no será un alejamiento del patinaje, sino un cambio de lugar dentro de la pista. Después de tantos años aprendiendo, compitiendo y representando a Santa Cruz y a la Argentina, tendrá ahora la posibilidad de acompañar y formar a quienes comienzan a recorrer ese mismo camino.

Por eso, el Nacional de San Juan será mucho más que una competencia para la patinadora riogalleguense. Será una despedida de los colores santacruceños en el máximo escenario nacional y la antesala del último gran desafío de una carrera extraordinaria.

Una carrera plagada de logros

La trayectoria internacional de Abril Ortega refleja una carrera marcada por la constancia y los grandes resultados. Desde su primera medalla panamericana, el bronce conseguido en Ecuador en 2021, la patinadora santacruceña fue consolidándose entre las referentes de su disciplina: en 2022 se consagró campeona sudamericana en Argentina; en 2023 fue subcampeona panamericana en Colombia y sudamericana en Paraguay, además de alcanzar el cuarto puesto mundial en Colombia.

En 2024 volvió a subir a lo más alto del podio al consagrarse campeona panamericana en Colombia y obtuvo un destacado sexto lugar en el Mundial de Italia. Un año después, en 2025, sumó otro título sudamericano en Brasil y volvió a ubicarse sexta en el Mundial de China.

Su presente también habla de vigencia: en 2026 alcanzó el subcampeonato panamericano en Argentina, otro logro que engrosa una trayectoria internacional que ya forma parte de la historia del patinaje santacruceño