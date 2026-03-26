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Fue debut con victoria para Agustín Ruiz y su padre en el Torneo de Pádel del club Los Amigos frente a la pareja de José Lastrónico y Christopher Books por un doble 6-1. Pero más alla del triunfo, lo que hace especial al torneo para él es el hecho de compartir cancha con su padre Gerardo “Chicho” Ruiz, histórico jugador local que por problemas de salud estuvo alejado de las canchas más de seis años.

Agustín y su padre, “chicho” Ruiz. FOTOS NICOLAS WOZNIACK/ LA OPINION AUSTRAL

Consultado sobre cómo se está desarrollando su carrera, Agustín comentó que se encuentra residiendo en la provincia de Mendoza, entrenando en la academia “Joselo Velozo”, una de las más prestigiosas a nivel sudamericano que hasta hace poco tiempo tenía su sede en Corrientes pero por cuestiones de infraestructura se mudó a la provincia cuyana.

“Estoy compitiendo en los torneos de la AJPP y metiéndome de a poco en lo que es el circuito de la Federación Internacional de Pádel (FIP)” agregó Agustín, que hizo su debut absoluto en la competencia internacional durante los primeros días de marzo de este año, en la ciudad brasileña de Santa María.

“En Brasil perdimos contra la pareja número 2 del torneo 6-4 6-4 pero con muy buenas sensaciones” sostuvo. Para tomar dimensión de lo que significa este tipo de torneos, cabe mencionar que quienes lideran el ranking de la FIP son el argentino Agustín Tapia y el español Arturo Coello. Con esta primera participación Agustín Ruiz se ubica en el puesto número 1.732.

Vale señalar que los costos de inscripción a estos torneos son comparativamente mucho más elevados que los de la AJPP, y a esto debemos sumarle los costos de los viajes, hospedaje y comida. Actualmente Agustín cuenta únicamente con la marca NOAC como auspiciante, que le provee paletas e indumentaria, pero los costos de los torneos los solventan él y su familia.

Lo más inmediato para Agustín en el ámbito profesional será el torneo de la AJPP 6.000 en la provincia de Córdoba, los días 10, 11 y 12 de abril.

“Después de todas las cosas que pasé, pensé que nunca más iba a jugar.” FOTOS NICOLAS WOZNIAK/LA OPINION AUSTRAL

“Después de todas las cosas que pasé, pensé que nunca más iba a jugar”

Finalizado el partido, La Opinión Austral conversó con “Chicho” Ruiz, el papá de Agustín que hoy está disfrutando compartir cancha con su hijo después de haber superado diversos problemas de salud.

“Estoy muy contento porque hace seis años que no juego un torneo. El último lo jugamos con ‘Agustincito’ en esta cancha así que más que feliz. Después de todas las cosas que pasé, pensé que nunca más iba a jugar y bueno, hoy volver… Esto es parte mía. Llevo 38 años haciendo este deporte y me encanta, así que estoy feliz” expresó.

“Es muy lindo tener a Agus acá, un jugador excelente y un amigo”

LOA conversó antes del partido con Fernando del club Los Amigos, uno de los organizadores del torneo. Invitó a la comunidad a acercarse a disfrutar los partidos y expresó su alegría por contar con la presencia de Agustín Ruiz.

“Agus confirmó hace una semana más o menos. Vino a ver a la familia así que se dio justo y nosotros encantadísimos de que esté acá con nosotros. Siempre estamos deseándole lo mejor.”

“Vengan a disfrutar del pádel que es muy lindo y los invitamos a acercarse a la escuela, donde hay clases para niños y adultos. Es un deporte que está creciendo mucho y tratamos de acompañarlo.”

Para los fanáticos del pádel en Río Gallegos, el próximo partido de Agustín y “Chicho” Ruiz será mañana viernes a las 19 horas. La jornada comenzará a las 10 de la mañana y se extenderá hasta después de la medianoche. En tanto que el domingo se jugarán las instancias finales del torneo.