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“La idea es poner siempre a Río Gallegos en el mapa. Que se sepa que tenemos proyectos muy buenos y que en algún momento vamos a llegar a las grandes ligas. Con trabajo todo se puede” expresó Víctor Cárdenas, campeón panamericano de Kick Boxing que en esta oportunidad no compitió pero sí fue como entrenador a la Copa Argentina que se disputó en Castelar, Buenos Aires.

Víctor acompañó, entre otros, a Jona Ancalipe, Bruno Mure y Natacha Calvo. La peleadora Calvo resultó campeona y de esta forma será parte de la delegación argentina que competirá en Cartagena, Colombia, los días 19 al 24 de octubre.

Jona Ancalipe compitió en dos disciplinas. Kick light y kick full. En la primera, que implica un combate continuo de intensidad moderada que permite patadas bajas, se quedó con la medalla de plata luego de vencer en 3 combates y perder en la final.

En full, donde es un combate de potencia total donde se permiten solo golpes de la cintura para arriba, quedó tercero.

“No conocía ni la ciudad, me tuve que adaptar a la temperatura pero fue una experiencia hermosa”. Comentó también que hace sólo dos años que entrena constantemente y que anteriormente sólo había practicado taekwondo de chico.

“Empecé a competir gracias a Víctor que depositó su confianza en mí y me dijo ‘vos podes’. Con 39 años confíe en el proceso y en el entrenador que tengo.” Y agregó que la familia lo acompaña siempre y es el sostén de todo esto.

En ese sentido, Víctor sostuvo que siempre les dice que tienen que disfrutar de pelear, que por más que les digan locos, tienen que disfrutar los procesos que los van a hacer salir de muchos malos hábitos.

Jona Ancalipe se alzó con la medalla de plata. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

Por el lado de Bruno Mure, conto que conoció a Víctor en el 2021 y gracias a él tuvo la oportunidad de competir no sólo en la ciudad sino también a nivel internacional.

“Soy campeón argentino en dos modalidades, subcampeón y tercero en la Copa Argentina del año pasado. Después fuimos a Colombia y nos consagramos campeones.”

Sobre su rendimiento en la Copa Argentina de este año que acaba de desarrollarse, contó que esta vez “no pudimos llegar al oro pero fueron batallas muy lindas, los rivales un nivel altísimo y creo que estuvimos a la altura”.

En ese sentido, resaltó las virtudes de Víctor como entrenador manifestando que todos tienen oportunidades si siguen al coach. “Si van a Furia Gym es impresionante el cambio. Te cambia la mentalidad, te cambia la vida, te da otras oportunidades, te alejas de vicios.”

Y agregó. “En el gimnasio estamos siempre listos para cualquier modalidad. No importa el rival. Subimos y damos todo. Esa es la bajada de nuestro profesor, no importa si el rival es de acá o de otro país.”

Mure, que además le contagió la pasión por este deporte a su hijo, aseguró que en las peleas nunca se pierde. “Es cuestión del momento, subís al ring y sumas experiencia. Nunca se pierde porque siempre se aprende. Te vas a golpear un poco pero no es violencia porque el otro está preparado igual que vos para ese momento.”

Bruno Mure, destacado peleador de Furia Gym. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

Por último, Víctor adelantó que está terminando de definir algunos detalles para realizar nuevamente el evento “Batalla Final” a mediados de abril con peleadores de toda la región.

“Las competencias locales siempre van a servir porque nosotros estamos mayoritariamente acá. Vamos cruzando experiencias con peleadores de la Patagonia para que los chicos puedan tener rodaje.”

Sobre el poco acompañamiento que recibe para este tipo de viajes y competencias, expresó que lo toma como algo natural.

“Si a otras personas o entidades no les nace ayudarnos tenemos que poner el pecho. No hay plan b. El plan A es decidir nosotros. Nos reunimos, hablamos, decidimos y empezamos a trabajar. Porque si no siempre vamos a tener la incertidumbre de esperar y al final nos hace mal entrenar con esa presión” explicó.

Finalizando la entrevista, Cárdenas dijo que se toman estas competiciones de manera profesional porque tomarlas de otra manera no tendría gracia.

“Todo depende del esfuerzo que le pongas, yo jamás pensé que iba a ser profesional algún día. La vida me fue llevando y lo mismo le va a pasar a los chicos. No todos van a llegar, pero el que más cumpla y el que tenga el objetivo claro va a llegar.”

Actualmente, “Furia Gym” cuenta con un total de 100 chicos entrenando y alrededor de 20 competidores. Una de las premisas principales de quienes entrenan allí es el respeto.

“Nos pegamos con todos y después nos saludamos, tomamos mate y charlamos. Todos tenemos claro en el gimnasio que a pesar de los golpes lo principal es el respeto” concluyeron.

Víctor Cárdenas, entrenador y dueño de “Furia Gym”. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL