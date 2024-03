Berazategui bajó a El Porvenir y es líder con puntaje ideal en Primera C

Berazategui superó 2 a 1 a El Porvenir en el Estadio Gildo Francisco Ghersinich de Gerli, en el partido sobresaliente de la fecha 5 del Apertura de la 'C', y de esta manera el equipo Naranja que conduce Damián Troncoso quedó como líder ideal con 12 puntos en 4 partidos jugados ya que cumplió con la fecha libre.

El goleador de 'Bera', Julián Rodríguez Saguer, abrió la cuenta, Federico Coronel igualó parcialmente para el local, y en la última acción del partido Sergio Salomone, justamente un ex Porvenir, le dio el triunfo al nuevo líder.

El resto de los partidos y goleadores de este domingo fueron:

Central Ballester 2 (Nicolás Córdoba y Enzo Ventecol)-Vic. Arenas 1 (Gonzalo Pérez)

Juv. Unida 0- Dep. Español 0

Lugano 1 (Pablo Vielma)- Atlas (Damián Anríquez y Matías Martínez)

Puerto Nuevo 4 (Facundo Esquivel -2-, Axel Penoni y Tobías Torres)- Cambaceres 0

Dep. Muñiz 1 (Gonzalo Villafañe)-Dep. Paraguayo 2 (Franco Daranno y Gonzalo Calabria)

G. Lamadrid 2 (Santiago Apa e Ian Lynch)-J.J. Urquiza 1 (Alan López)

Luján 2 (Mateo Tarrio y Gonzalo Giacovino)- Sp. Barracas 1 (Gabriel Lodja Dekimpe)

Sábado:

C. Córdoba Argentino 2

Mercedes 2-Real Pilar 2

Ituzaingó 0-Yupanqui 0

Lunes:

A las 17 Claypole-Centro Español

– Posiciones –

Berazategui 12 puntos, Lamadrid 11, El Porvenir, L.N. Alem y Atlas 10, Muñiz, Puerto Nuevo y Argentino (R) 8, J.J. Urquiza, Vic. Arenas, Centro Español, Dep. Español y Luján 7; Ituzaingó, Dep. Paraguayo y Mercedes 6, C. Córdoba, C. Ballester y Yupanqui 5, Real Pilar, Cambaceres y Juv. Unida 3, Claypole 2, Lugano y Sportivo Barracas 0. (Télam)