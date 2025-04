En medio de un delicado momento judicial, Wanda Nara se convirtió otra vez en noticia tras anunciar un ambicioso proyecto personal: Netflix producirá una serie sobre su vida y las grabaciones comenzarán en el mes de mayo.

La modelo rompió el silencio tras la reciente decisión judicial que le exige cerrar sus perfiles en redes sociales. En este marco, a través de un video expresó: “Me estacioné un segundo porque estoy esperando algo, pero quería contarles, también, no sé si me van a cerrar o no las cuentas… está trabajando en eso mi abogado”, comentó.

A su vez, no ocultó su preocupación por las posibles consecuencias de esta resolución, señalando el rol fundamental que las redes sociales tienen en su profesión. “Sería algo súper injusto, porque es una de mis principales fuentes de trabajo. Tengo muchos contratos ya firmados; por suerte, hay muchas empresas, muchísimas, que me apoyan y que trabajan conmigo y, nada, tenemos contratos para todo el año”, reveló.

Tras esto dichos, Wanda aprovechó el momento para compartir algunas de las colaboraciones que tiene previstas para este año; entre los lanzamientos más próximos, mencionó un shampoo, alianzas con diversas empresas y una gaseosa que definió como “su favorita”, reflejando el fuerte vínculo que mantiene con el mundo del marketing y la publicidad.

Sin embargo, la gran sorpresa llegó después, con la confirmación oficial de uno de sus proyectos más importantes. “Pero hay algo que ya les puedo contar”, lanzó, y prosiguió: “Firmé contrato para hacer algo que ustedes hace un montón quieren y me pedían”.

“Se viene “Wanda Nara, la serie” por Netflix; empezamos en mayo a grabar y no quería dejar de contarles, porque me pone muy feliz. Es mucho trabajo, pero, bueno… nada, lo logré en una de mis plataformas favoritas”, celebró, dejando entrever su emoción por llevar su historia personal a la pantalla chica.

Por último, la influencer, hizo una reflexión. “Si a veces tienen malas noticias, recuerden que las injusticias siempre se pagan. Hay que ser buena persona y seguir adelante”, cerró.

