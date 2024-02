Báez y el "Peque" Schwartzman, los atractivos para mañana en el Argentina Open

El tenista argentino Sebastián Báez enfrentará al español Bernabé Zapata Miralles y su compatriota Diego Schwartzman al colombiano Daniel Elahí Galán, en sendos cruces de la ronda inicial del Argentina Open programados para mañana que a priori surgen como los más atractivos.

La programación completa para este martes es la siguiente:

– Cancha Central Guillermo Vilas –

. A las 13.30:

Federico Coria (Argentina) vs. Sebastián Ofner (Austria).

. A continuación:

Diego Schwartzman (Argentina) vs. Daniel Elahí Galán (Colombia)

. No antes de las 18.30:

Arthur Fils (Francia) vs. Dusan Lajovic (Serbia)

. No antes de las 20:

Sebastián Báez (Argentina) vs. Bernabé Zapata Miralles (España)

– Cancha número 2 –

. A las 13.30:

Yannick Hanfmann (Alemania) vs. Alejandro Tabilo (Chile)

. A continuación:

Camilo Ugo Carabelli (Argentina) vs. Juan Pablo Varillas (Perú)

. No antes de las 17.30:

Luciano Darderi (Italia) vs. Mariano Navone (Argentina)

. A continuación:

Jaume Munar (España) y Roberto Carballes Baena (España) vs. Federico Delbonis (Argentina) y Facundo Bagnis (Argentina)

– Cancha número 3 –

. A las 14.30:

Andrea Vavassori (Italia) vs. Thiago Seyboth Wild (Brasil) (Télam)