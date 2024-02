Boca vuelve a la Bombonera para enfrentar a Defensa y Justicia

Boca Juniors recibirá el próximo sábado a Defensa y Justicia en la Bombonera, tras finalizar las tareas de resembrado que le impidieron jugar en su estadio en la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional ante Sarmiento.

El club que preside Juan Román Riquelme inició las obras en el estadio Alberto J. Armando tras las elecciones que finalmente se llevaron a cabo el 17 de diciembre, luego de la intervención de la Justicia porteña que suspendió los comicios previstos para el 3 de ese mes por una denuncia presentada por la oposición que encabezaban Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

Las carpas instaladas sobre el césped de la Bombonera para que los socios puedan votar en un escenario histórico estuvieron entonces dos semanas más de lo programado, y eso dañó la cancha, que debió ser resembrada.

Si bien estaba previsto llegar con los trabajos para el comienzo de la Copa de la Liga, las condiciones del campo de juego no eran óptimas para recibir a Sarmiento el pasado jueves, por lo que finalmente la dirigencia boquense tomó la decisión de mudar la localía al estadio Pedro Bidegain de San Lorenzo.

La decisión no cayó bien entre los socios e hinchas del "Xeneize", no sólo por el cambio de estadio, sino también por el número de localidades disponibles.

En total, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires habilitó 28 mil lugares, sobre los 47 mil que tiene el estadio como capacidad, un número considerablemente inferior a los 57 mil que ingresan en la Bombonera.

Las explicaciones que dieron las autoridades de la CABA sobre la cantidad de entradas habilitadas, en el sentido de evitar aglomeraciones e intentos de ingresar son tickets, fueron rechazadas de plano por la dirigencia del club de la Ribera.

Por este motivo, Boca aceleró los trabajos para llegar en condiciones para recibir este sábado, a las 19.15, al "Halcón" de Florencio Varela por la cuarta fecha del certamen.

Además del resembrado, también se realizó una renovación de la explanada de ingreso por Irala hasta Aristóbulo del Valle, y se modernizó el ingreso de los micros al playón principal, que también fue modificado.

Ya dentro del estadio, fue desarmado el palco presidencial para darle más espacio a los socios vitalicios y se pintó la fachada de la zona de palcos, que ya no luce azul y blanco, sino azul y oro.

En cuanto a lo futbolístico, tras el triunfo ante Tigre por 2 a 0 en la noche del lunes, el entrenador Diego Martínez le dio día libre al plantel, que volverá a trabajar mañana de cara al encuentro ante Defensa.

El DT seguirá la evolución de Edinson Cavani, quien se retiró con una molestia física del partido ante Sarmiento. Y aunque se temía una lesión de mayor gravedad, el mismo Martínez confirmó que los estudios arrojaron "buenas noticias" y que "no es tan grave".

"Evaluaremos si Cavani puede estar disponible para el partido contra Defensa", explicó Diego Martínez. (Télam)