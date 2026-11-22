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Boxing Club cerró el año de la mejor manera. En la cancha de Boca, el conjunto albiverde se impuso por 2 a 0 en la final del Torneo Clausura y selló una nueva consagración en la Liga de Fútbol Sur. Con dos conquistas de Carlos Cardozo, el equipo dirigido por Matías Clavel se quedó con el campeonato y, tras haber ganado también el Apertura, se convirtió en el campeón absoluto de la temporada 2026.

Después del pitazo final, en medio de los festejos y la emoción por el título, el móvil de La Opinión Austral dialogó con el entrenador y los futbolistas que fueron protagonistas de una campaña que tuvo dificultades, momentos de incertidumbre y una gran recompensa deportiva.

Lejos de tratarse de una consagración aislada, el título representó la continuidad de un proyecto que apuesta por los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores y que logró combinar juventud, experiencia y refuerzos para sostenerse en lo más alto del fútbol local.

Matias Clavel, director técnico de Boxing. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Matías Clavel: un proyecto que dio sus frutos

El entrenador Matías Clavel puso en perspectiva el recorrido del equipo y reconoció que el segundo semestre no había comenzado de la manera esperada, especialmente después de la eliminación en el Torneo Regional.

“Tuvimos un segundo semestre medio complicado. Nos tocó quedar afuera del Regional y después dijimos que nuestro objetivo era ganar el Clausura. Y se dio”, explicó.

Para el técnico, la consagración también tiene un valor especial por el trabajo desarrollado durante todo el año. Boxing consiguió títulos en distintas categorías y alcanzó los objetivos planteados en Primera División.

“En este proceso de un año salimos campeones en Cuarta, llegamos a una final regional y salimos campeones del Apertura y del Clausura de Primera División, que no es poca cosa”, remarcó.

Clavel hizo especial hincapié en la presencia de juveniles dentro del plantel superior y en la posibilidad de brindarles experiencias que marcarán sus carreras. En ese sentido, resaltó que varios futbolistas de la categoría 2009, con apenas 17 años, tuvieron la oportunidad de festejar su primer campeonato.

“Este es el camino: trabajar con las inferiores y darles la posibilidad de que festejen. Hay muchos chicos 2009 que hoy les toca celebrar su primer campeonato y todavía tienen mucho camino por recorrer”, señaló.

El entrenador también reconoció que el plantel tuvo que afrontar dos competencias exigentes y que las lesiones y las dificultades propias de una temporada extensa condicionaron el rendimiento. No obstante, aseguró que el equipo llegó fortalecido a las instancias decisivas.

Finalmente, agradeció a los integrantes de la institución, a quienes acompañaron el proceso y especialmente a su familia por el apoyo durante todo el año.

Carlos Cardozo, figura y goleador de la final del Torneo Clausura. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Carlos Cardozo, el goleador de una final inolvidable

Si hubo un nombre propio en la definición fue el de Carlos Cardozo. El número 10 convirtió los dos tantos de la victoria frente a Boca y fue determinante para que Boxing levantara el trofeo.

Consultado sobre el desarrollo del encuentro, el goleador explicó que el equipo tenía claro el tipo de partido que debía afrontar y que pudo llevar adelante el planteo previsto.

“Creo que fue como lo pensamos. Ellos tienen excelentes jugadores, pero supimos impedirles y, por suerte, pudimos abrir el marcador”, analizó.

Con una sonrisa, también reveló cómo nació el primer gol, una de las grandes joyas de la tarde: “Estaba enojado y pateé nomás, pateé”, contó entre risas.

Más allá de su actuación individual, Cardozo destacó la capacidad colectiva para contrarrestar la fortaleza física del rival y hacer prevalecer el juego del equipo.

Al momento de explicar cuál fue la principal virtud de Boxing para volver a coronarse, no dudó: “La unión del grupo, de los compañeros, que además de ser excelentes jugadores son buenas personas”.

Una definición que sintetizó buena parte de los argumentos que llevaron al “albiverde” a quedarse nuevamente con el título.

Gianluca Gironi, capitán de Boxing. FOTO: LEANDRO FRANCO/LOA

Gianluca Gironi: volver, ponerse la cinta y ser campeón

La consagración también tuvo un significado especial para Gianluca Gironi. El futbolista atravesó un período de aproximadamente un mes y medio fuera de las canchas debido a un esguince de rodilla y pudo regresar en el momento decisivo de la temporada.

“Estuve casi un mes y medio afuera, pero gracias a mis compañeros, que me estuvieron alentando todo este tiempo, y a ser fuerte de cabeza, pude volver”, expresó.

El cierre fue todavía más emotivo: además de participar del festejo, Gironi terminó el encuentro con la cinta de capitán, luego de la expulsión de Adrián Castillo.

El jugador identificó la unión del plantel como el principal factor para superar los obstáculos que aparecieron durante el año, incluida la temprana eliminación del Regional.

“Esas cosas no se sacan adelante si no tenés un grupo unido. Podés tener muchos individuales, pero si no tenés grupo es muy difícil”, sostuvo.

También valoró la posibilidad de conseguir el campeonato con la camiseta del club en el que se formó: “De chiquito soñaba estos momentos. Representar a mi club es todo un orgullo”.

Owen Soto, uno de los refuerzos del Boxing para esta temporada. FOTO: LEANDRO FRANCO/LOA

Owen Soto y Tobías Agüero: el esfuerzo colectivo detrás del título

Entre los delanteros, Owen Soto también destacó el significado de la victoria y el esfuerzo que demandó superar a Boca en su propia cancha.

El atacante reconoció que el plantel era consciente de la dificultad que representaba la final, pero aseguró que el objetivo estaba claro desde el comienzo.

“Queríamos mucho esta victoria, ganar este campeonato. Fue un esfuerzo muy grande. Sabíamos el rival al que nos enfrentábamos en cancha de ellos, así que estamos muy felices ahora”, manifestó.

Soto también hizo referencia al golpe que significó la eliminación del Torneo Regional y a la necesidad de transformar esa frustración en una motivación para el campeonato local.

“Nos merecíamos una alegría después de lo que pasamos. La eliminación bastante rápida en el Regional no era lo que esperábamos, pero gracias a Dios llegó este título”, expresó.

Tobías Agüero, delantero del Boxing Club. FOTO: LEANDRO FRANCO/LOA

Por su parte, Tobías Agüero, que participó en la jugada del primer gol al asistir a Cardozo, valoró el triunfo y la manera en que Boxing pudo resolver una final exigente.

“Fue una final linda. Por suerte pudimos ganar por dos goles”, comentó.

El delantero también recordó que el equipo no había comenzado el torneo de la mejor manera en cuanto a resultados, aunque desde adentro del plantel mantenían la confianza en el funcionamiento futbolístico.

“No veníamos jugando mal, veníamos jugando bien. No se nos daban los resultados, pero entramos y salimos campeones”, afirmó.

Un campeón que apuesta a sus inferiores

Las declaraciones de los protagonistas dejaron en evidencia que el título de Boxing no se explica solamente por los dos goles de Cardozo en la final. Detrás de la consagración aparece un trabajo sostenido, una apuesta por los futbolistas formados en la institución y un plantel que supo mantenerse unido incluso en los momentos más complicados.

La eliminación del Regional pudo haber significado un cierre de año adverso, pero el “albiverde” encontró en el campeonato local una oportunidad para recuperarse y demostrar nuevamente su jerarquía.

La arenga previa del albiverde antes de jugar la final contra Boca. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Con el Apertura y el Clausura en sus vitrinas, Boxing Club se quedó con la máxima distinción de la temporada 2026 de la Liga de Fútbol Sur. Una conquista que tuvo goles, sacrificio, juveniles, sentido de pertenencia y, sobre todo, un grupo que volvió a celebrar unido.