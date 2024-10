Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Zaira Flores, una joven promesa del levantamiento olímpico de Río Gallegos, enfrenta un desafío no solo en la plataforma de pesas, sino también fuera de ella. A sus 15 años, Zaira se está preparando intensamente para representar a Santa Cruz en el Torneo Nacional de Pesas, que tendrá lugar en Bariloche del 26 al 30 de noviembre. Sin embargo, la joven subcampeona nacional en la categoría sub-15 necesita del apoyo de la comunidad para hacer realidad su participación.

En diálogo con Radio LU12 AM680, Zaira contó que, junto a su compañera Martina, quien se encuentra en una situación similar, están buscando reunir fondos para costear el viaje y la estadía en Bariloche. Para lograrlo, la joven levanta pesas durante horas en el gimnasio y, al mismo tiempo, dedica tiempo a la venta de tortas y alfajores. “Estamos haciendo rifas y yo, por mi parte, estoy vendiendo tortas y alfajores para poder costear el viaje y la estadía”, explicó con determinación.

Desde temprana edad, Zaira se ha dedicado al levantamiento de pesas, comenzando a entrenar cuando tenía solo cinco años. Hoy, compite en la categoría de menos de 64 kg de peso corporal, levantando 58 kg en la modalidad de arranque y 68 kg en envión. “El de envión es el más difícil para mí”, comentó. A pesar de las dificultades, sigue esforzándose en mejorar sus marcas bajo la guía de sus entrenadores, Kevin Soto y Eduardo Nievas, de la Escuela de Pesas Nehuen.

El apoyo de su familia ha sido fundamental. Aunque al principio sus padres no comprendían del todo su pasión por este deporte, siempre han estado a su lado. “A medida que fui creciendo, entendieron que es el deporte que a mí me gusta y el que me hace bien“, compartió Zaira, mostrando el compromiso que tiene con el levantamiento de pesas.

Zaira también habló sobre la disciplina que requiere este deporte, especialmente en términos de alimentación. Para prepararse adecuadamente, sigue una dieta estricta, reduciendo azúcares y carbohidratos y enfocándose en proteínas y alimentos bajos en grasas. “Hay que ser muy disciplinado”, afirmó.

La joven subcampeona se esfuerza no solo en el gimnasio, sino también en conseguir los fondos necesarios para representar a la provincia de Santa Cruz. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo comprando tortas o alfajores, comunicándose al número de su madre: 2966 588675. Además, han habilitado un alias para recibir donaciones: nacional.2024.nahuen.

Zaira y Martina esperan contar con la solidaridad de la comunidad para poder viajar a Bariloche y seguir dejando en alto el nombre de Santa Cruz. La dedicación y esfuerzo de estas jóvenes santacruceñas merecen ser apoyados, y cada colaboración puede marcar la diferencia en su camino hacia el campeonato nacional.