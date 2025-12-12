Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pese a no haberse clasificado a la siguiente instancia del Torneo Regional Federal Amateur, Escorpión cierra un 2025 muy positivo, con un nuevo título bajo el brazo, y la chance de levantar otro trofeo este sábado, cuando enfrente a Unión Petroleros Privados (UPP) en la final del torneo anual de la Liga de Fútbol Sur, que enfrenta a los campeones del Torneo Apertura y Clausura.

Con un ajustado 1 – 0, los dirigidos por Carlos “Pachin” Padín se quedaron con el Clausura ante Bancruz y festejaron en la cancha de Hispano. Pero la celebración duró poco porque ya el plantel dio vuelta la página y se prepara para otro duro enfrentamiento ante el “Lobo Petrolero”.

El 11 inicial que paró “Pachín” en cancha de Hispano para la final ante Bancruz. FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Sobre la actualidad del club y lo que viene, Padín habló con Radio LU12 AM680 Río Gallegos, quien, tras la euforia y festejo por un nuevo título, aun no sabe si seguirá al frente de Escorpión luego de que concluya la competencia actual.

En diálogo con “La Decana de la Patagonia”, manifestó que tuvieron un año “excelente”, marcado por un rendimiento sobresaliente, un Regional que se escapó por detalles y una final local que terminó de consolidar a un plantel que —según él mismo describe— “siempre está a la altura, gane o pierda”.

“Salimos campeones invictos. Ganamos todos los partidos, ni siquiera empatamos. Ganamos los cruces en los 90 minutos. Fue un campañón”, afirmó destacando lo que significa tener estos números considerando los grandes rivales que tiene la liga, como Boxing Club, Hispano, Bancruz, entre otros.

“La liga local es la que jerarquiza al club. Y haber sido protagonistas en estos años habla de un proceso muy fuerte”, remarcó.

También el entrenador sostuvo que esa mezcla de juventud, rodaje y competencia interna fue clave para sostener la campaña. “La competencia siempre nivela para arriba”, aseguró.

El golpe del Regional y el desafío de “cambiar el chip”

Aun con la alegría del Clausura, el técnico no esquivó el recuerdo del Regional, donde Escorpión quedó afuera por diferencia de gol. Lo definió como “un golpe duro”, sobre todo porque al malestar deportivo se le sumaron factores extra: fallos arbitrales que sintieron injustos, la expulsión de jugadores claves, lesiones y la inhabilitación de piezas fundamentales del equipo.

“El fútbol es la única profesión que se rinde examen todos los sábados y domingos. Si querés estar preparado para esto, tenés que cambiar el chip rápido”, reflexionó Padín.

“Los jugadores siempre están a la altura. Para ganarle a Escorpión hay que hacer muchísimo mérito”, volvió a remarcar.

El festejo de Adrián Chiófalo, tras el golazo que le dio la victoria por 1-0 ante el “Azurro”.

Sobre la reciente final ante Bancruz, Padín manifestó su malestar por los fallos arbitrales. Dijo que tuvieron una expulsión “mal cobrada” y un penal que no les cobraron. “Fue un resultado mentiroso. El grupo se hizo fuerte y lo sacó adelante con hombría, inteligencia y trabajo”, afirmó.

El partido decisivo y su futuro

Este sábado, a las 21:30 en la cancha de Hispano Americano, se disputará el partido por el campeonato anual frente a UPP. Esa final podría ser el último partido de Padín como técnico de Escorpión.

“No tengo ninguna propuesta. Cuando termine mañana me voy a mi casa. Después tendré que evaluar si tengo las mismas ganas, la misma fuerza. Nada está decidido”, aseguró.

“Fue un año muy intenso. Los jugadores quieren vacaciones y nosotros también. Mañana termina el compromiso y después veremos”, dijo y agregó: “Hemos tenido un año excelente. Creo que perdimos tres partidos en todo el año. Tres. Para un equipo de esta liga, con este nivel de competencia, es histórico”.

Leé más notas de La Opinión Austral