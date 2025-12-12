Por La Opinión Austral

Margarita Soto, histórica voz de LU12 AM680, cumplió 89 años

Con 2,3%, la Patagonia tuvo la inflación más baja del país

Presupuesto provincial. Los número de la economía

Por Irene Stur: La partida salarial de los estatales creció 43% interanual en noviembre

Torneo Clausura de la Liga de Fútbol Sur. Ahora va por el título anual

Escorpión le ganó a Bancruz y se coronó campeón invicto

Regional Amateur: Boxing enfrentará a Atlético de San Julián en la tercera ronda

Con universidad y CGC: Claudio Vidal encabezó reunión para impulsar un proyecto educativo

“Perder un empleo destruye”: Polke se reunió con Reneé Fernández por la crisis comercial

Colegio UPSALA de El Calafate: La Justicia rechazó el amparo de los padres y exhortó a garantizar la continuidad educativa

Legislatura. A las 11:00

Daniel Álvarez expone hoy el segundo informe de gestión

Orgullo. 2025 “sobre ruedas”

La patinadora Abril Ortega, ternada a los Premios Olimpia

De Pico Truncado: Guadalupe Novas será la síndica titular en la cementera