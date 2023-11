Centro Español venció sobre la hora a Sportivo Barracas ganó el torneo y clasificó a Copa Argentina

Centro Español le ganó en tiempo de descuento como visitante a Sportivo Barracas por 1 a 0, se quedó con el torneo Clausura de la Primera D de fútbol y clasificó a la edición 2024 de la Copa Argentina, en uno de los tres partidos que completaron esta tarde la vigesimosegunda y última fecha del certamen.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Nuevo Francisco Urbano, de Deportivo Morón, en la ciudad homónima bonaerense, donde Sportivo Barracas actúa habitualmente como local, y el gol del "Gallego" de Ramos Mejía lo marcó Ramiro Texeira, a los 50 minutos de la parte final.

El tanto le permitió a Centro Español lograr el título del Segundo Torneo (Clausura) al desplazar de la punta por 2 unidades a Argentino de Rosario, que tuvo fecha libre, y con el empate se quedaba con el certamen porque hubieran finalizado igualados en la cima de la posiciones y el "Salaíto" tenía mejor diferencia de goles a favor que el "Gallego".

De este modo, Centro Español finalizó con 40 unidades en lo más alto de las posiciones, mientras que Argentino de Rosario concluyó con 38 y como escolta; al tiempo que Sportivo Barracas se quedó con 25 puntos y en la quita ubicación del Segundo Torneo.

Además, el conjunto de Ramos Mejía logró el pasaje a la Copa Argentina del año venidero, junto con El Porvenir, que se quedó con el Primer Torneo (Apertura).

Este año no hubo ascensos en la Primera D, porque a partir de la temporada próxima todos los equipos que participaron en esta categoría pasarán a jugar en la Primera C, debido a una restructuración dispuesta por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En los otros dos cotejos jugados hoy, Juventud Unida goleó como visitante a Club Mercedes por 4 a 0, por los tantos de Matías Rivas (35m. PT), Juan Daniel Pereyra (42m. PT), Claudio Núñez (13m. ST) y Mariano Velozo (32m. ST); mientras que Central Ballester y Deportivo Paraguayo igualaron 0 a 0.

La vigesimosegunda fecha de la Primera D, había comenzado el sábado pasado con dos partidos.

El Porvenir le ganó a domicilio a Atlético Lugano por 1 a 0, mientras que Defensores de Cambaceres goleó como visitante a Deportivo Muñiz por 4 a 1.

Tuvo fecha libre Argentino de Rosario.

Posiciones: Centro Español 40 puntos; Argentino de Rosario 38; El Porvenir y Defensores de Cambaceres 33; Sportivo Barracas y Club Mercedes 25; Deportivo Muñiz 23; Juventud Unida 21; Central Ballester 20; y Atlético Lugano y Deportivo Paraguayo 19.

Los ganadores del Primer Torneo (Apertura): El Porvenir, y del Segundo Torneo (Clausura) clasificaron a la Copa Argentina 2024. No hubo ascensos de categoría por la futura reestructuración de la Primera C y la Primera D, que se unificarán desde el año venidero. (Télam)