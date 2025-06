Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El matutino La Voz del Pueblo del 7 de diciembre de 1956 hace relación a este encuentro, destacando que “..El domingo pasado a las 17 horas la escuadra del Club Atlético Boca Junior local enfrentó a l Deportivo Bories de Puerto Natales ante gran cantidad de público con Ramón Alberto Koegniseder, Juan Carlos Saín, Héctor Silvera, Raúl Cárcamo, Aníbal Gentile, Pedro Sullivan, Rodolfo Padín, Aurelio Becaría, Alvino Saldivia, Ignacio Rodríguez, Héctor Mario Indart, Norberto Oscar Medina, Juan Omar Cuevas, Celestino Menendez Eduardo lentino y Héctor Peña mientras que el Bories formó con Diaz, Herrero y Barrientos, Andrade, Segura y Trujillo, Gallardo, Navarro, González, Alarcón y Alvarado.”

El primer tiempo termino con el triunfo parcial de Boca que fue una muestra cabal de nuestra dominio en el campo de los auriazules, gol que vino a los 22 minutos por intermedio de Sullivan premiando la actuación de la excelente defensa con Saín y la efectividad de la delantera, que premió así al esfuerzo boquence, y que con anterioridad se registró un penal que el árbitro no vio y un remate de Saldivia en gran jugada que luego de sortear varios defensores natalinos, pego en el poste.”

Iniciada la primera carga del segundo tiempo los auriazules promovieron un corner que al ejecutarse recibió impecablemente Saldivia y con certero cabezazo la mandó a la red al minuto de juego y puso a Boca 2 a 0 y en labor defensiva lo que hizo el encuentro mas parejo.”

“Bories no se entregó y a los 22 minutos Trujillo logró descotar con un tiro de larga distancia provocando la reacción del público que alentó a su equipo buscando el empate que fue producido a los 44 minutos con un corner favorable que pateó el centro delantero González y cayó sobre la red del arco que por encontrarse deteriorada permitió la entrada de la misma, y lógicamente que el árbitro y los jugadores de Boca no lo consideraron gol, pero no lo entendió así el público que invadió el field por varios minutos hasta que después de largas deliberaciones y pese a favorecer al referee quien favorecido por un linesman chileno, lo planteó hasta que el presidente xeneixe Juan Kulianos con anuencia de la directiva y jugadores, internó en el field y ordenó dar por conquistado el tanto quedando el mach empatado en dos goles.”

“Luego en la cena de despedida los directivos y jugadores del Bories reconocieron el comportamiento del árbitro galleguense José Villanes y el gesto deportivo de Boca Junior que recalcó nuevamente su espíritu de caballerosidad y camaradería en encuentros de ésta naturaleza…”

Insólitamente Boca se fue de Puerto Natales con un empate que no fue, pero la caballerosidad deportiva pudo mas y todo terminó allí y “el agua no llegó al río”.