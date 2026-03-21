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Con la participación de distintos equipos de la capital provincial en sus categorías infantiles, se desarrolló en el gimnasio del SEC un nuevo encuentro amistoso de fútbol infantil organizado por los profesores Fabián Vieyra y Nicolás Oyarzún.

Este tipo de encuentros se vienen organizando hace dos años, cuando ambos profesores fumaron la escuelita de fútbol del sindicato. En esta oportunidad participaron los equipos del SEC, de Ahoniken y de los clubes Talleres e Independiente.

La Opinión Austral conversó con el profesor Fabián Vieyra sobre cómo están llevando adelante este tipo de encuentros y el crecimiento que han tenido desde que se hizo cargo del área de fútbol.

“Cuando comenzamos con este tipo de encuentros teníamos 25 nenes jugando. Ahora tenemos un cupo de 120 nenes que practican. En esta oportunidad invitamos a equipos que no están jugando liga ni torneos más competitivos con la idea que todos los chicos puedan jugar y disfrutar.”

Las categorías convocadas este sábado arrancaban desde los más pequeños de la 2020 hasta la 2013, aunque Vieyra comentó que el fin de semana pasado habían extendido la convocatoria desde las categorías 2022 hasta 2009.

“El propósito es que los chicos jueguen y se diviertan, que tengan esa participación que por ahí en otros lugares no pueden porque son ligas más competitivas y es difícil que jueguen todos. Acá les damos la posibilidad de que tengan rodaje, se diviertan y sus familias vengan a pasar un lindo momento.”

Por otro lado, el Prof. Vieyra contó que ahora están sumando el fútbol femenino, por lo que invitó a todas las familias que estén interesadas a acercarse al polideportivo o bien comunicarse por redes sociales a Escuela de Fútbol SEC. Incluso compartió su número de WhatsApp para responder consultas personalmente (2966-567920).

Por último, adelantó que están planificando la creación de una liga infantil que comenzaría en el mes de mayo y concluiría en septiembre.

Prof. Fabián Vieyra. FOTOS: PATO SILVA/LA OPINION AUSTRAL

Mauro Negri: “Tenemos gente profesional a cargo, eso hay que resaltarlo”

La Opinión Austral entrevistó durante el encuentro al profesor del Club Social y Deportivo Independiente Mauro Negri quien además ocupa el rol de coordinador de fútbol del club de la calle Alvear.

“Estamos muy felices de participar de estos encuentros porque la idea siempre darle rodaje a todas las categorías y que puedan poner en práctica lo que entrenamos en la semana. En esta oportunidad trajimos las categorías 2019/20 y la 2013/14.”

Negri explicó que jugaron en solo dos categorías debido a que mañana y pasado participarán de otros encuentros, y el martes empezarán la competencia oficial de Liga Sur.

Sobre su trabajo en el club, comentó que empezaron en diciembre con el campus de fútbol y luego de unos días descanso retomaron las clases en el mes de febrero.

“Cada fin de semana participamos de distintos encuentros o torneos con 50 o 60 chicos de nuestra escuela. Queremos que compitan y que aprendan ya que el fútbol es lo más lindo que hay.”

Resaltó que la escuela de fútbol del club abarca nenes desde los 3 años de edad hasta la categoría 2012, y que si bien eso conlleva una responsabilidad muy grande están muy contentos con los resultados.

“En poco tiempo hemos tenido un gran crecimiento. Tenemos gente profesional a cargo y eso hay que resaltarlo. Tenemos profesores de educación física, directores técnicos. Gente que estudió, se capacitó y que aparte les brinda a los chicos amor y contención.”

En lo que respecta a la competencia en sí, Negri sostuvo que el objetivo del club es que los chicos aprendan que en la vida como en el fútbol se puede ganar o perder: “la derrota debe servir como aprendizaje y en la victoria debemos ser humildes y seguir trabajando”.

Para finalizar, remarcó la historia del club Independiente y la infraestructura con la que cuentan para seguir creciendo.

“Somos un club grande con muchísimos años. Una familia. Tenemos dos canchas de futbol 5 en la sede de calle Alvear y nuestro predio con la cancha de césped sintético para los más chicos. Obviamente uno de nuestros grandes objetivos es tener también nuestra cancha de fútbol 11 con césped sintético.”

Prof. Mauro Negri. FOTOS: PATO SILVA/LA OPINION AUSTRAL