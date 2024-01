Costas sufre la baja de Colombo mientras espera por Conti y otro central

El director técnico de Racing Club, Gustavo Costas, sufrió la baja por lesión del defensor Nazareno Colombo, mientras espera por la llegada de Germán Conti y otro central para reforzar al equipo.

Colombo tiene un traumatismo con entorsis en el tobillo derecho y no podrá disputar mañana del amistoso ante Godoy Cruz.

El ex Defensa y Justicia sufrió la lesión en la práctica vespertina del lunes, informó el club.

La baja de Colombo se suma a la de Leonardo Sigali, quien arrastra una sobrecarga muscular.

Ante este panorama, Costas deberá rearmar la defensa para enfrentar mañana al "Tomba" en el segundo amistoso de la pretemporada.

Con respecto al partido contra Almirante Brown del pasado sábado (0-0) seguiría el juvenil Santiago Quiros y a su lado podría jugar Nicolás Kozlovsky.

Conti, quien tiene todo acordado para ser el séptimo refuerzo, se realizará mañana la revisión médica y recién se sumaría al plantel este jueves.

El ex Colón de Santa Fe firmará un contrato hasta diciembre de 2026 y la "Academia" comprará su pase, que pertenece a Lokomotiv Moscú de Rusia, por un millón de dólares.

El nuevo DT de la "Academia" pretende un jugador más para reforzar la defensa y la dirigencia insistirá por Agustín García Basso, surgido de Boca Juniors, con paso por Quilmes y actualmente en Independiente del Valle, de Ecuador.

Con el plantel que se entrena en Pilar ya están los refuerzos Adrián Martínez (compra a Instituto de Córdoba), Maximiliano Salas (libre de Palestino), Santiago Solari (compra a Defensa y Justicia), Facundo Cambeses (Banfield) y Bruno Zuculini (libre de River).

En los próximos días se sumarán Santiago Sosa (Atlanta United) y el juvenil Valentín Gelos (Atlanta), quien en principio se sumará al plantel de reserva.

El club de Villa Crespo ya oficializó el préstamo del defensor, de 20 años, sin cargo con dos opciones de compra, una por el 60 por ciento y otra por el 80. (Télam)