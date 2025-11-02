Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Si bien Ian Davidson perdió en singles con el uruguayo Alfonso María Llovet, junto a su compañero argentino ganaron en dobles a los representantes de Colombia en un supertieBreack tremendo que les dio la victoria.

Luego del encuentro de singles, Ian Davidson logró reponer fuerzas para jugar el dobles incluso ganando lo que significa que ya tienen por lo menos asegurada la medalla de bronce de los juegos, aunque de ganar contra Perú en el próximo encuentro podrían ser adjudicatarios de la medalla de plata.

Un premio mas que singular al esfuerzo y la dedicación de hoy donde jugaron con 29 grados a pleno sol, en un tarde muy calurosa, que comenzó con el partido de la mañana y terminó a media tarde, donde a primera hora el galleguense Davidson perdió frente a la figura de un internacional junior en tres set y luego de dos horas y media de juego.