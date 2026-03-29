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El ajedrecista de Las Heras Caleb Mamani se consagró campeón en la categoría Sub-18 durante el 3° Torneo Provincial de Ajedrez disputado el pasado 28 de marzo en Cañadón Seco, en una competencia que reunió a 24 jugadores de distintas localidades de Santa Cruz.

Del certamen participaron ajedrecistas de Las Heras, Caleta Olivia, Pico Truncado, Piedra Buena y la localidad anfitriona, en una jornada marcada por el buen nivel de juego y la participación regional.

El torneo se disputó bajo el sistema todos contra todos, lo que permitió un cruce directo entre jugadores de distintas edades y niveles en una misma tabla general. La modalidad elegida fue la de ajedrez rápido, con un ritmo de juego de 10 minutos más 5 segundos de incremento por jugada, exigiendo precisión y rapidez en cada decisión.

Participantes, organizadores y jugadores de distintas localidades formaron parte del 3° Torneo Provincial de Ajedrez en Cañadón Seco, en una jornada que reunió a 24 competidores de la región.

Finalizadas las rondas, la clasificación general se dividió por categorías al momento de la premiación, distinguiendo a los mejores en Mayores, Sub-12 y Sub-18.

En ese contexto, Mamani volvió a destacarse al quedarse con el primer puesto en la categoría Sub-18, tras competir en igualdad de condiciones frente a jugadores de mayor edad y experiencia. El podio se completó con Santino Rivero, de Piedra Buena, en el segundo lugar, y Lautaro Gómez, de Cañadón Seco, en el tercero.

El presente de Mamani se inscribe en un proceso de crecimiento sostenido, en el que logró imponerse en distintas categorías, sumar experiencia en torneos abiertos de mayor nivel competitivo y comenzar a posicionarse dentro del ranking internacional de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), donde continúa su desarrollo frente a rivales de mayor exigencia.

Jugadores de distintas localidades participaron del 3° Torneo Provincial de Ajedrez en Cañadón Seco, en partidas disputadas bajo modalidad rápida y con gran nivel competitivo.

Con apenas 10 años, su presente lo ubica en un lugar singular dentro del ajedrez santacruceño. En una provincia donde el desarrollo del deporte se sostiene principalmente en circuitos formativos y competencias regionales, su irrupción marca un diferencial tanto por sus resultados como por su proyección.

El torneo dejó además un balance positivo en términos de organización y participación, consolidando a Cañadón Seco como uno de los puntos de encuentro del ajedrez en la región y fortaleciendo el vínculo entre las distintas comunidades ajedrecísticas de Santa Cruz.

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