El balance de Maffeo luego de su experiencia en Argentina: "Me recibieron con los brazos abiertos"

El defensor español nacionalizado argentino Pablo Maffeo agradeció hoy el recibimiento "con los brazos abiertos" en la selección nacional, al hacer un balance luego de su primera experiencia en el combinado campeón del mundo.

El lateral derecho de Mallorca escribió un sentido mensaje dedicado a su madre que por su sangre argentina le permitió nacionalizarse y cumplir "un sueño".

"Solo darte las gracias, gracias a ti he cumplido un sueño, he podido sentir un país que me ha recibido con los brazos abiertos y me ha demostrado su simpatía, humanidad, felicidad, locura, pasión, ambición, apoyo y mil cosas más…Todo es gracias a ti y por ti Mamá. Te amo", escribió Maffeo en su cuenta de Instagram.

El defensor, de 26 años, nacido en Barcelona agregó imágenes de los entrenamientos con el seleccionado argentino y también una del festejo del plantel de cara a la hinchada en el estadio Maracaná.

Maffeo, la sorpresa de Lionel Scaloni en la última convocatoria, finalmente quedó afuera del banco de suplentes en los últimos dos partidos del año de las Eliminatorias sudamericanas.

Por reglamento FIFA, Maffeo todavía puede volver al seleccionado argentino u optar por España o Italia ya que tiene triple nacionalidad. (Télam)