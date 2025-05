Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El club Ferrocarril mas conocido como “Ferro YCF” fue la primera institución del fútbol de la ciudad de Río Gallegos en participar en un torneo regional en el año 1972.

El club había nacido 20 años antes en marzo de 1952 como Club Social y deportivo Ferrocarril Eva Peron, conformado por personal de la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales de Río Gallegos y tuvo en la figura de Antonio Marzoa su primer presidente, ingresando inmediatamente a la liga de fútbol.

Por otra parte y haciendo un somero recuento de la historia, el Consejo Federal de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) estableció a partir de 1967, un torneo para todo el país denominado Torneo Regional donde intervendrían las ligas afiliadas para disputar un torneo en forma piramidal dividido en zonas por cercanía geográfica y ese primer año, de la Patagonia participaron solo dos equipos que fueron Germinal de Rawson e Independiente de Neuquén.

Ferrocarril había resultado campeón de la liga local en el torneo de 1971 motivo por el cual se le otorgaba la plaza para jugar el “Regional” de 1972 y para ello la entidad se preparó con todo lo que tenía para tomar parte y así un 16 de Mayo de 1972, uno de los mas reconocidos dirigentes de la entidad Roberto Mirol viajó a la ciudad de Buenos Aires para estar presente en el sorteo que tendría lugar en la sede de AFA, hace tan solo 53 años atrás.

De dicho sorteo resultó la región 3 dividida en dos zonas, la primera denominada zona A con All Boys de la Pampa, El Chocón de Neuquén, Rosario de Bahía Blanca y Atlético Cipolletti y la zona B conformada por Huracán de Comodoro Rivadavia, Villa Congreso de Viedma, Independiente de Trelew y Ferrocarril de Río Gallegos, mientras que cuatro clubes pasaban derecho a los octavos de final y eran Chaco For Ever, Central Córdoba, San Martín de Mendoza y San Lorenzo de Mar del Plata.

Por otro lado se resolvió en el ceno del Consejo Federal que cuatro clubes clasificarían directamente a los octavos de final y estos eran San Lorenzo de Mar del Plata, San Martin de Mendoza, San Martín de Tucumán y Belgrano de Córdoba, mientras que el resto clasificaba en zonas en todo el país.

Ferro se preparó concienzudamente incluso con la novedad de inaugurar en el primer partido un piso de incipiente césped muy cuidado como aclararía el presidente Arano en su momento, y el partido contra el primer rival que fue Independiente de Trelew, estuvo dispuesto para el día 27 de mayo de ese año, pero lo que pasó en ese encuentro, es nota para la próxima semana.