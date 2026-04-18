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“Somos gente del petróleo y amigos. Arrancamos jugando los torneos que hacían las empresas hasta que decidimos hacer el club. Al principio seguíamos siendo un equipo de amigos, hasta que en el segundo año decidimos formar la comisión directiva y trabajar más en serio” comienza relatando Roberto Ojeda, fundador de Unión Petroleros Privados (UPP).

Cuando Roberto habla de “trabajar más en serio”, se refiere entre otras cosas, a presentarse formalmente a competir en la Asociación Independiente de los Barrios (AIFB).

“Presentamos la nota en la liga independiente y pudimos entrar en la categoría ‘B’. Los inicios siempre son difíciles pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta nosotros mismos que hemos puesto las ganas en crecer, en hacer las cosas seriamente y ahí empezamos a hablar de tener nuestra personería jurídica, elegir los colores para el club… Y de a poco fuimos aprendiendo a ser una comisión directiva” explica.

Roberto Ojeda, socio fundador de UPP. FOTOS JOSE SILVA/LA OPINION AUSTRAL

En esa línea, el tesorero del club Camilo Poblete que también está desde los inicios, contó lo que significa la liga barrial para UPP.

“Fue todo para nosotros. Estuvimos 18 años en esa liga. Nuestro pasado está ahí. Nuestro corazón está ahí”.

Camilo habla en pasado porque después de tantos años compitiendo en el fútbol barrial, sentían que era el momento de dar el salto a la Liga Sur, es decir, la liga oficial de la Asociación del Fútbol Argentino. Así lo recuerda.

“Sabíamos que en algún momento íbamos a dar ese salto. Se dio después de salir campeón en la liga independiente. Pero el tema de los gastos fue un cambio total. Cada fin de semana estamos pagando entre 200 y 250 mil pesos”.

Camilo Poblete, tesoreros de UPP. FOTOS JOSE SILVA/LA OPINION AUSTRAL

Quien ahonda en el tema ahora es el presidente del club, Martín Cortez, que a su vez preside también la AIFB.

“En Liga Sur pagamos, por ejemplo, un millón por mes. En liga de barrio eso es lo que podes llegar a pagar en todo un año”.

Al arribo de UPP en Liga Sur se agrega el hecho que al segundo torneo que disputaron lograron coronarse campeones. Así lo detalla Camilo.

“Eso nos llevó a jugar un zonal, o sea, más gastos. Salimos campeón del clasificatorio y cumplimos el sueño de jugar un regional. Fue un sueño cumplido. Pero claro, el tema es sostener eso, porque no te ayuda ni la provincia ni la municipalidad”.

Más allá del incremento de los gastos y económicos que significó el pasar de una liga a otra, la comisión directiva siempre apuntó a más, a seguir creciendo en estructura a medida que iban obteniendo buenos resultados y a sumar nuevas categorías y disciplinas.

“En el club cada uno ocupa su lugar. El futsal femenino fue una locura mía. Tomé el compromiso de armar el equipo y trajo resultados muy buenos. Ahora sumamos el básquet femenino que fue una propuesta de la secretaria del club y ya están participando en la Liga de Básquet Riogalleguense” explica Roberto.

Martín Cortez, presidente del club. FOTOS JOSE SILVA/LA OPINION AUSTRAL

Sobre el rol social de la institución y los desafíos por delante toma la palabra el presidente Martín Cortez.

“A veces las cosas no salen como uno quiere pero seguimos esforzándonos cada uno en su tarea, tenemos mucho sentido de pertenencia y los éxitos deportivos nos fueron motivando mucho más. Tuvimos una escuelita de 70 nenes que no la pudimos sostener y quisiéramos retomarla. Queremos brindar a la comunidad un espacio más en esta zona de la ciudad”.

En ese sentido, destaca que “UPP es una familia muy interna, muy cerrada, cuando metemos gente a nuestra casa se lo hacemos entender”.

Roberto pone el ejemplo de la cuarta división. “Ese año se armó de cero la cuarta. Y cuesta que vayan a entrenar, que hagan caso, pero para nosotros son como nuestros hijos. Queremos tenerlos acá, acompañarlos, escucharlos, contenerlos”.

Lugar donde se construirá la cancha de fútbol 11. FOTOS JOSE SILVA/LA OPINION AUSTRAL

Con 19 años cumplidos, los dirigentes de UPP miran con claridad al futuro.

“En un futuro no muy lejano tener nuestra cancha grandes es el sueño máximo. Que alguna vez los políticos vean que este club no ha parado de crecer. Creo que todos los clubes merecen tener su espacio, su sede, pero este club no ha parado y es merecedor de una cancha o que nos vengan a preguntar qué necesitamos porque la realidad es que nos cuesta mucho el día a día” dice Roberto.

Sobre este tema profundiza el presidente.

“Sé que todos los clubes sueñan con el césped sintético y nosotros somos un grupo de gente que no baja los brazos y luchamos por obtener ese objetivo que sería grandioso. Hacemos un gasto muy importante en el alquiler de canchas”.

Finalizando la entrevista, La Opinión Austral junto a los dirigentes de UPP recorrió el predio donde, además del terreno para la cancha grande, el club tiene una cancha de fútbol suizo y está en construcción un salón buffet.

La cancha de fútbol suizo está ubicada dentro del predio. FOTOS JOSE SILVA/LA OPINION AUSTRAL

“El buffet nos va a dar rédito para poder seguir avanzando en los proyectos, ya que trabajamos con el aporte del socio y mucho sale de nuestro bolsillo. Por eso esta institución necesita que los gobiernos miren un poquito para este lado”.

Vale mencionar que el alquiler de la cancha de fútbol suizo está disponible para cualquier persona, club o entidad que quiera utilizarla más allá que se encuentre en el predio del club.

“Hemos logrado cosas que a un dirigente le encantaría lograr. Hoy necesitamos más estructura, seguir creciendo y un césped sintético para seguir fortaleciéndonos. No soñamos con ser un Boxing o un Escorpión, queremos ser UPP siempre respetando a los rivales y como no vamos a soñar si venimos de una liga barrial donde comíamos tierra” enfatiza Cortez.

Los tres dirigentes coincidieron en que el objetivo más inmediato es el cerramiento olímpico de la cancha grande para poder empezar a entrenar ahí.

El salón buffet ya muestra un avance importante. FOTOS JOSE SILVA/LA OPINION AUSTRAL

Por último, Cortez reveló que después de 16 años al frente del club está un poco agotado y les pidió a Roberto y Camilo que vayan pensando que van a hacer.

“Quiero que mi casa crezca. Sé que los tengo un poco abandonados pero estamos siempre en contacto y por suerte tenemos un loco apasionado como tiene que haber en todos los clubes que es Roberto” concluyó.

El fundador de UPP terminó la entrevista agradeciendo a toda la familia del club que los empuja a seguir adelante y sostuvo que siguen con la misma fuerza y energía que hace 19 años.

“Uno deja su vida acá, su tiempo. En lo personal amo mi club y es muy importante en mi vida por cosas personales que me tocaron atravesar y fue mi club el que me sacó de esos momentos no tan buenos de mi vida”.

Para cerrar, deja una frase que simboliza lo que significó la fundación de UPP en su vida: “Fue como el nacimiento de un hijo, para mi es el mismo amor”.

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