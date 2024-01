El futbolista Pablo Maffeo estará tres meses inactivo tras una operación

El argentino-español Pablo Maffeo, jugador del Mallorca de España y que fue citado a la selección albiceleste por Lionel Scaloni en los últimos dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, estará inactivo tres meses luego de la operación de rodilla a la que se sometió en las últimas horas.

Si bien en principio se trataba de una intervención de limpieza (artroscopía) de su rodilla derecha y reparación del menisco, el futbolista decidió que le suturaran una antigua lesión en la zona y ahora su recuperación demandará al menos "tres meses", señalaron los médicos del Mallorca, según publica este miércoles el diario deportivo catalán Mundo Deportivo.

"Buscaremos un sustituto porque tres meses son muchos partidos y no sé si nos alcanza hasta final de Liga", comentó el mexicano Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, al confirmar la baja de Maffeo.

El marcador lateral de 26 años había sido convocado por Scaloni cuando Argentina enfrentó a Uruguay (0-1) y a Brasil (1-0) en la última "ventana FiFA" del 2023.

Maffeo, que aún no debutó con la camiseta "albiceleste", es un futbolista nacido en Barcelona, que obtuvo la nacionalidad argentina por parte de su madre y en su etapa de juvenil representó al seleccionado español Sub 16 y Sub 21. (Télam)