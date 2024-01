El mediocampista "Ricky" Blanco será nuevo refuerzo de Ferro

El mediocampista ofensivo Ricardo Blanco será jugador de Ferro Carril Oeste en las próximas horas tras acordar su desvinculación de Chacarita Juniors luego varios días de negociaciones, informaron voceros del futbolista.

Blanco, de 33 años, ex jugador de All Boys, Instituto y de último paso por el "Funebrero", firmará su contrato en las próximas horas con Ferro y se convertirá en el cuarto refuerzo del club de Caballito para el torneo de la Primera Nacional 2024 a iniciarse en febrero.

El "Verdolaga" le propuso contrato hasta fines el 2026 con una mejora salarial en relación a lo que percibía en San Martín.

El entrenador de Chacarita, Aníbal Biggeri, ya había decidido no sumar a Blanco en la lista de futbolistas para la pretemporada en Balcarce.

Hasta el momento, Ferro sumó a los delanteros Mateo Levato (Patronato) y Franco Garcia (Deportivo Morón) y al mediocampista Franco Mussis, que llega libre luego de jugar en la tercera categoría del futbol italiano. (Télam)