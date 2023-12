El ministro de Seguridad de Santa Fe dijo que Platense-Godoy Cruz "no se jugará" en Rosario

La semifinal de la Copa de la Liga entre Platense y Godoy Cruz "no se jugará" en Rosario, aseguró hoy el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) programó una de las semifinales para este sábado a las 18 en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys pero el responsable de Seguridad de la provincia aseguró que deberán "buscar otra sede".

"Platense- Godoy Cruz no se jugará en Santa Fe. Nos enteramos por los medios que habían designado al estadio de Newell's. Es una desprolijidad", expresó Claudio Brilloni, ministro de Seguridad, en declaraciones a TyC Sports.

El funcionario explicó que "no dan los tiempos" para organizar el operativo por el inminente cambio de gestión gubernamental.

El presidente de Newell's, Ignacio Astore, también confirmó la negativa de la seguridad y adelantó que ya le avisó a la Liga Profesional de la imposibilidad de organizar el partido.

"Creo que se podía haber realizado pero el ministro de Seguridad tiene la decisión final y es quien asume esas decisiones. Ante esta determinación le comunicamos a la Liga Profesional y pedimos las correspondientes disculpas", declaró Astore a la prensa, antes de la presentación de Ariel Michaloutsos como nuevo mánager de la institución. (Télam)