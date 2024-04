La Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios anunció este martes por la noche la programación para las categorías A y B. Los encuentros se jugarán en las canchas Enrique Pino y Nora Vera de la ciudad de Río Gallegos.

Ambas categorías se encuentran muy peleadas, por la Primera A tendremos un encuentro muy atractivo. Se trata del clásico barrial entre Deportivo Junín vs. Belgrano, el “Trueno Verde” se encuentra en la 7° posición, mientras el “León” se ubica tercero. Será este domingo en la Nora Vera desde las 19:00.

Ya por la Primera B, el sábado a última hora se enfrentarán Amistad vs. Unión Santiago. El puntero se encuentra a 13 puntos de su perseguidor y va encaminado por el ascenso. Mientras los santiagueños están terceros en la tabla de posiciones.

Primera A

Esta categoría jugará todos sus encuentros en la cancha Nora Vera, el sábado se desarrollarán los siguientes duelos: 13:00 Matadero vs. Camioneros, 15:00 Deportivo Palermo vs. Unión Petroleros Privados, 17:00 Martín Güemes vs. Club 240, 19:00 José Honorio Ortega vs. Jorge Newbery y 21:00 Vial Santa Cruz vs. Juventud Petrolera.

Mientras el domingo cerrarán la 17° fecha: 13:00 Los Halcones vs. Lamadrid, 15:00 El Cóndor vs. Olimpia, 17:00 Alianza Sur vs. Car Mar, 19:00 Deportivo Junín vs. Belgrano y 21:00 Deportivo Cristal vs. La Kuadra.

Dorados FC realizará el labor de comisario deportivo de la Primera A.

Primera B

La segunda división del fútbol de los barrios jugará solamente en la Enrique Pino, los encuentros del sábado serán los siguientes: 13:00 Globito Decadente vs. San Benito, 15:00 Orteguita Juniors vs. Espartanos, 17:00 Cachorros vs. Estrella del Este, 19:00 Tigre Río Gallegos vs. Deportivo Petrel y 21:00 Amistad vs. Unión Santiago.

Ya el domingo se enfrentarán: 13:00 Don Bosco vs. Juventud Santacruceña, 15:00 Desamparados vs. Deportivo Villareal, 17:00 Huracán Santacruceña vs. Deportivo Chaco, 19:00 Carboneros vs. Atlético 23 Río Gallegos y 21:00 Deportivo Juniors vs. San Martín.

Sol de América realizará el labor de comisario deportivo de la Primera B.