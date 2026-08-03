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Apenas comenzada la charla, y con la humildad que lo caracteriza, el entrenador “celeste” valoró el rendimiento colectivo por encima del resultado y destacó el camino recorrido por un plantel que tuvo una profunda renovación respecto de la temporada anterior.

“La verdad que estoy contento. Tuvimos algunas falencias en lo ofensivo, pero defensivamente estuvimos bastante bien. Poder dejar a un rival como San Miguel en ese goleo no está mal para nada. Lo que más me deja contento es el proceso que viene haciendo este equipo“, expresó.

Zalazar remarcó especialmente la fortaleza anímica del jugador de 17 años Benicio Sendes, quien pasó de fallar dos lanzamientos libres que pudieron cerrar el encuentro en el tiempo regular a convertir el doble que terminó definiendo el campeonato en el suplementario.

“Le tocó no poder cerrar el juego con los libres y después tuvo el gol que definió el partido. Habla muy bien de él, del esfuerzo que viene haciendo durante toda la temporada y también de todo el equipo“, sostuvo.

El técnico también resaltó el compromiso de un grupo que debió reconstruirse tras la salida de varios jugadores y que encontró respuestas en quienes asumieron nuevos roles.

“Hubo una gran renovación. Muchos hicieron un esfuerzo extra para ponerse físicamente a tono. Casos como Harold Smart y Ezequiel Barrios son un ejemplo de ese compromiso. Hoy están muy bien y eso habla del trabajo que hicieron durante todo el año.”

Para Benicio Sendes, la consagración tuvo un sabor especial. Además de convertir la canasta del triunfo, compartió cancha con Gonzalo Torres, uno de los referentes formados en el club.

“Fue un partido muy vibrante. El marco fue hermoso, con la cancha llena. Jugar con mis compañeros y con Gonza, a quien iba a ver cuándo Hispano jugaba el TNA y la Liga Argentina, es algo muy especial. Haber metido el último doble fue un sueño“, afirmó.

El joven escolta aseguró que nunca imaginó una definición diferente.

“Con San Miguel siempre pasa lo mismo. Es un clásico y se juega hasta el último segundo.”

Uno de los jugadores con mayor experiencia del plantel fue justamente Gonzalo Torres, quien además de analizar el encuentro se refirió a algunos episodios de tensión que se vivieron durante la final, como cuando un jugador de San Miguel se dirigió al público presente en el momento que un jugador del Hispano estaba por lanzar, algo que no le gustó para nada.

“Lo sentí como una falta de respeto. Hay muchas cosas que pueden pasar dentro de una cancha, pero el respeto por el rival y por el deporte no se negocia. Me molestó una actitud que se dio durante un tiro libre porque se estaba jugando un partido hermoso y esas cosas no suman”, manifestó.

Torres también explicó la jugada que terminó con su expulsión, asegurando que nunca existió intención de golpear a su rival.

“Fue una acción totalmente accidental. Me estaba sujetando de la cintura y lo único que hice fue sacarme las manos de encima. Lamentablemente terminó con un corte y eso condicionó la decisión.”

Más allá del partido de anoche, Gonzalo aseguró que disfruta cada regreso a Hispano durante el receso de la temporada profesional, donde volverá a vestir la camiseta de Provincial de Rosario.

“No lo vivo como una responsabilidad sino como un disfrute. Compartir equipo con chicos que hace algunos años iban a vernos jugar es muy lindo. Si además puedo aportarles experiencia y ayudarlos a crecer, mucho mejor.”

Más allá del título, Zalazar confirmó que el equipo ya piensa en los próximos desafíos. Este fin de semana viajará a Punta Arenas para disputar los últimos compromisos de la fase regular de la liga chilena, mientras el club continúa trabajando para poder disputar el Torneo Pre Federal.

“Tenemos ganas de participar y de seguir creciendo. Para eso vamos a necesitar el apoyo de sponsors y de toda la gente que quiera acompañar al club“, señaló.

El entrenador también volvió a poner el foco en una problemática que atraviesa al básquet del sur del país: la falta de competencia sostenida durante el año.

“Las distancias nos complican mucho. Tratamos de generar torneos con otras ciudades y con Punta Arenas para que los chicos tengan más partidos, pero todavía falta una estructura que permita competir de manera continua.”

Formado íntegramente en Hispano Americano, Zalazar cerró con una reflexión que va más allá del campeonato conseguido.

“Queremos llegar siempre lo más alto posible. Es importante que los chicos tengan un lugar donde proyectarse, que puedan quedarse en el club y hacer historia. Ese sigue siendo nuestro objetivo.”

La foto del Campeón, con el cuerpo técnico, jugadores, hinchas y el trofeo. FOTOS: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL