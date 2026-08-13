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En diálogo con LU12 AM680, el presidente de Independiente de Río Gallegos, Matías Ripoll, y el integrante de la comisión directiva Juan Zúñiga brindaron detalles sobre el proyecto que mantiene movilizada a toda la institución: la construcción de su propia cancha de césped sintético.

El sueño comienza a tomar forma luego de distintas gestiones realizadas por la comisión directiva. El Gobierno de Santa Cruz confirmó su acompañamiento al proyecto y aportará el césped sintético para la cancha del predio de la institución.

Ripoll contó que la decisión llegó luego de varias reuniones con funcionarios provinciales y con el gobernador Claudio Vidal. “La última vez que estuvimos acá era justamente eso, un sueño, simplemente una idea, algo pendiente que teníamos como institución”, recordó el dirigente durante la entrevista con LU12.

La concreción de la superficie deportiva significará un enorme salto para Independiente, que actualmente desarrolla sus actividades futbolísticas en espacios que no cuentan con las condiciones necesarias para absorber el crecimiento que viene experimentando la institución.

“Nos va a permitir no sólo que los chicos puedan desarrollarse en un ambiente muchísimo mejor, sino también crecer como club, sumar más gente, más familias, que es al fin y al cabo un poco el objetivo que tenemos como institución”, explicó Ripoll.

Sin embargo, la llegada del césped sintético es solamente una parte del proyecto. La dirigencia deberá afrontar los trabajos previos, principalmente el movimiento de suelo, el relleno, la nivelación, la compactación y la construcción de un sistema de drenaje adecuado.

El terreno donde se proyecta la cancha se encuentra en una zona de antigua cantera y laguna, por lo que uno de los principales desafíos será elevar el nivel del campo para evitar inconvenientes con el agua durante las lluvias y el deshielo.

“Lo primordial es poder elevar la cancha lo máximo que se pueda, para que los drenajes nos sirvan después para desagotar el agua”, señaló el presidente del club, quien remarcó que ya comenzaron a solicitar presupuestos para conocer el costo de las tareas.

La intención de la comisión es comenzar con los primeros trabajos durante septiembre, aunque las condiciones climáticas de Río Gallegos obligan a manejar los tiempos con cautela. Por el momento, las heladas y las bajas temperaturas dificultan el ingreso de maquinaria y el traslado del material de relleno.

Mientras esperan que el clima permita comenzar, Independiente puso en marcha diferentes acciones para reunir recursos. Una de ellas es un bono contribución de $10.000, que tendrá como primer premio $500.000, además de otros premios en efectivo y prendas oficiales del club.

El sorteo se realizará el 10 de septiembre, a través de las redes sociales de la institución, y contará con la participación de chicos de la escuela de fútbol.

La iniciativa busca involucrar no solamente a las familias que forman parte del club, sino también a toda la comunidad. Ex jugadores, comerciantes, empresas, profesionales y simpatizantes podrán colaborar con el proyecto.

Zúñiga explicó en LU12 que también se está trabajando para sumar nuevos socios y generar planes familiares que permitan fortalecer el vínculo de las familias con la institución. “Necesitamos de la comunidad en general, de la comunidad del fútbol, y más que nada es para estar más cerca de nuestros sueños”, sostuvo.

Otra de las alternativas que analiza el club es la incorporación de publicidad en distintos espacios de la institución. Los gimnasios, la futura cancha y otros sectores del predio podrán ser utilizados por comercios, empresas y profesionales que quieran acompañar económicamente el proyecto.

La dirigencia entiende que el costo total de la obra será importante y que el bono contribución no alcanzará por sí solo para afrontar todos los trabajos. Por eso, el objetivo es generar un fondo inicial que permita comenzar las tareas y, paralelamente, conseguir colaboraciones y acuerdos que permitan reducir los costos.

“Con este bono no alcanza, pero nos ayuda un montón. Siempre hay una empresa amiga, el papá de uno de los nenes o alguien que puede dar una mano con la maquinaria o con una cantera”, explicó Ripoll.

El proyecto contempla además otras obras complementarias. El cercado perimetral, la seguridad del predio, el drenaje y la iluminación forman parte de las necesidades que deberá resolver la institución para poder utilizar y proteger la nueva cancha.

En ese sentido, Ripoll contó que durante una visita al predio el gobernador Claudio Vidal también manifestó su intención de colaborar con la futura instalación de luminarias. La iluminación será fundamental para Independiente, teniendo en cuenta que gran parte de la actividad deportiva se desarrolla después de las 18 horas.

La construcción de la cancha llega en un momento de crecimiento para el club. Durante los últimos meses se incorporaron nuevos chicos y chicas a las distintas disciplinas y actualmente Independiente cuenta con actividades de fútbol, vóley, karate, spinning y otras propuestas deportivas.

“Todos los días llegan familias, quieren hacer las clases de prueba, se inscriben y se quedan. Estamos súper felices y contentos”, destacó Ripoll, quien consideró que la cancha permitirá además descomprimir los gimnasios y mejorar las condiciones de entrenamiento.

La actual comisión directiva lleva casi dos años al frente de la institución y, durante ese período, realizó diferentes obras y mejoras en el predio y la sede. Entre ellas se encuentran la inauguración y refacción de espacios, trabajos en los baños y la cocina, mejoras en los pisos y materiales deportivos, además de la instalación de cámaras de seguridad.

Para Ripoll, ese trabajo previo fue fundamental para que hoy la institución pueda convocar a las familias a comprometerse con el nuevo desafío. “Queremos que se sientan parte del club”, explicó.

La cancha también representa una oportunidad para fortalecer el crecimiento deportivo de los chicos que actualmente forman parte de las categorías formativas y que algún día podrían llegar a jugar en Primera División.

“Con una cancha, la cosa se ve de otra manera”, resumió Zúñiga durante la charla con LU12 AM680.

Desde Independiente remarcaron que el objetivo no es estar por encima de otros clubes, sino contar con las mismas herramientas para que los chicos puedan desarrollarse en igualdad de condiciones.

“Nosotros no pretendíamos nunca ser ni más beneficiados que otros, ni estar por debajo de las posibilidades de otros, sino estar en las mismas condiciones, tener las mismas herramientas”, sostuvo Ripoll.

Quienes quieran colaborar con la iniciativa, adquirir el bono, asociarse al club o consultar por espacios publicitarios pueden comunicarse al 2966 502460, acercarse a la sede de Alvear 332 o contactarse a través de las redes sociales de Independiente de Río Gallegos.

El césped sintético todavía no está instalado, pero para el “Rojo” de Río Gallegos el sueño ya dejó de ser solamente una idea. Con el acompañamiento provincial confirmado y una comunidad que comienza a involucrarse, el próximo desafío será preparar el terreno y reunir los recursos para que, en septiembre, la obra pueda comenzar a convertirse en realidad.