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Boca de Río Gallegos comenzó a darle forma a su plantel para la segunda parte de la temporada y ya trabaja intensamente pensando en el próximo torneo de la Liga Sur, cuyo inicio está previsto, en principio, para el 23 de agosto.

En diálogo con LU12 AM680, Eduardo “Mono” Martínez, entrenador del conjunto “xeneize”, repasó la actualidad del equipo, confirmó nuevas incorporaciones y explicó los objetivos trazados para esta etapa de la temporada. Junto a él estuvo Joaquín “Ruso” Guzmán, una de las caras nuevas del plantel.

Martínez destacó especialmente la llegada de Guzmán, a quien conoce de su etapa como jugador. El futbolista de Pico Truncado compartió equipo con el entrenador durante su paso por Chile y, según explicó el técnico, reúne varias de las características que busca para su equipo.

“Es un chico que conocí jugando con mis últimos cartuchos como jugador. Tiene las características que me gustan, tanto en personalidad como en juego y como persona”, señaló Martínez durante la entrevista con LU12.

El entrenador también resaltó sus condiciones dentro de la cancha. “Es un jugador que tiene mucha dinámica, buen juego con los pies y es inteligente. En estas categorías esos jugadores escasean. En el mano a mano es bravo y también es inteligente para jugar sin pelota”, describió.

Guzmán, por su parte, afronta con entusiasmo una nueva etapa de su carrera. Nacido en Pico Truncado, comenzó desde muy pequeño ligado al fútbol de salón, una disciplina que tuvo una fuerte influencia en su formación gracias a su familia.

“Siempre me inicié por el fútbol de salón. Tuve mucha influencia en el futsal gracias a mi viejo. Después, cuando me fui metiendo en fútbol once, fui cambiando mis características de juego”, contó.

El futbolista recordó además sus primeros pasos en el fútbol once, cuando a los 16 años tuvo la posibilidad de probarse en Boca y posteriormente pasó por San Lorenzo. Con el correr de los años, diferentes experiencias lo llevaron incluso a jugar en Chile, donde coincidió con Martínez.

Su último club fue Sokol Croata, donde permaneció durante casi dos años. Guzmán valoró especialmente esa experiencia y aseguró que fue determinante para alcanzar el nivel que hoy le permite regresar al fútbol argentino.

“Le tengo mucho aprecio y agradecimiento porque fue el último club donde tuve la posibilidad de explotar al cien por ciento. Hoy me salen estas oportunidades gracias a eso”, expresó.

Ahora, instalado por primera vez de manera definitiva en Río Gallegos, el jugador encara el desafío de defender la camiseta de Boca y cumplir con las expectativas que generó su llegada.

“Estoy contento y con muchísimas más ganas que nunca”, afirmó.

El proyecto de Boca, mientras tanto, busca continuar con el crecimiento iniciado durante la temporada pasada. Martínez recordó que el club atravesó una etapa de transición antes de volver a competir y que el objetivo inicial fue recuperar protagonismo.

“La idea era levantar la vara y empezar a competir. El club había pasado por una transición difícil, de no poder competir, y nosotros pudimos lograrlo”, explicó.

Para esta segunda parte del año, la intención es dar otro paso hacia adelante y convertir a Boca en un rival cada vez más incómodo para sus adversarios.

“Antes los rivales venían con nosotros y sabían que eran tres puntos asegurados. Hoy más de uno se tiene que esforzar para poder ganarnos”, sostuvo el entrenador.

El plantel tendrá varias caras nuevas. Además de Guzmán, Martínez confirmó la incorporación de Ariel Penayo, un volante central de la provincia de Buenos Aires que tuvo una experiencia en el fútbol paraguayo. También adelantó el regreso de Andrés Nelys, quien llega desde Bahía Blanca.

“Estamos bien con las incorporaciones. Tenemos dos o tres chicos más que estamos viendo”, indicó.

Boca cuenta con entre cinco y seis cupos para completar el plantel, por lo que el cuerpo técnico pretende utilizarlos con cautela y reforzar especialmente los sectores que considera necesarios.

Las incorporaciones llegan además en un contexto de varias bajas. Martínez explicó que de un plantel que llegó a contar con unos 30 futbolistas, actualmente quedaron alrededor de 20, por lo que fue necesario comenzar a construir una nueva estructura.

El equipo ya lleva aproximadamente 20 días de preparación. Primero realizó trabajos tres veces por semana en la sede y actualmente entrena todos los días en cancha, con una fuerte exigencia física.

Para Martínez, ese aspecto resulta fundamental en el fútbol moderno. “El jugador que no corre no puede jugar. Todo el mundo dice que se juega con la pelota, pero el jugador que corre casi nunca juega mal”, afirmó.

El entrenador también puso en valor el trabajo con los jóvenes del club y reveló que actualmente cinco jugadores de las inferiores entrenan junto al plantel superior. La intención es brindarles herramientas para que puedan desarrollarse dentro de una estructura que, aunque amateur, busca trabajar de la manera más profesional posible.

En ese sentido, Martínez remarcó que la realidad económica y familiar de cada futbolista también debe ser tenida en cuenta. El objetivo es acompañar a los jóvenes y ofrecerles las mejores condiciones posibles dentro de las posibilidades de la institución.

El arco también tendrá una modificación. Un arquero que había llegado desde Comodoro Rivadavia debió regresar a su ciudad por cuestiones personales, por lo que el cuerpo técnico decidió apostar por Joaquín Rolón, quien ya formaba parte del club.

“Le vamos a dar la oportunidad al chico que estaba acá en el club, Joaquín Rolón. Estamos contentos de que haya decidido quedarse y tener este desafío de cuidar el arco del club”, explicó Martínez.

Con la competencia cada vez más cerca y un torneo que, en principio, comenzaría el 23 de agosto, Boca tiene claro el objetivo: estar entre los equipos de arriba y competir de igual a igual con los principales protagonistas del fútbol riogalleguense.

Martínez mencionó a Escorpión, Boxing y Bancruz como algunos de los equipos que vienen marcando el ritmo, aunque también destacó el crecimiento de Hispano, Unión y Defensores.

“Todos tenemos nuestras armas y vamos a competir”, resumió.

Con una base joven, refuerzos que llegan para potenciar distintas zonas del campo y una preparación que avanza con intensidad, Boca se prepara para afrontar una nueva etapa. La llegada del “Ruso” Guzmán aparece como una de las principales apuestas del equipo, mientras Eduardo “Mono” Martínez busca que su equipo siga creciendo y deje atrás definitivamente aquella etapa en la que los rivales llegaban sabiendo que tenían los tres puntos asegurados.