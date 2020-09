La historia de Ruffine, un gran formador y maestro de Santa Cruz

Héctor Cordero, ex arquero de Chacarita, se había sumado al cuerpo técnico de Unión de Santa Fe a fines de los 60 para acompañar al entrenador José Guillermo Abbas. Cordero se paseaba por las canchas en las tardes buscando jugadores en la Liga Santafesina y lo sorprendió un joven, de melena espesa, que utilizaba las dos piernas. Era Miguel Ruffine.

Ruffine recorría la banda derecha y también la izquierda- en la Liga Santafesina de fútbol. Era wing de Sportivo Guadalupe. Rápidamente acordó con Unión y pasó a jugar en el año 1969. Compartió cancha con Mario Mendoza (fue campeón con Independiente en la década del 70, jugó en Francia y en San Lorenzo) y con Ramón Zanabria (hermano de Mario Zanabria, histórico goleador del fútbol argentino) .

Luego quedó libre y se fue en 1973 a San Martín de Mendoza, que estaba en Primera División. Las lesiones fueron factores adversos a lo largo de su carrera. Los años que más recuerda, en su carrera como jugador, fueron en San Rafael de Mendoza. “Inauguramos el Estadio Malvinas Argentinas y jugamos en 1978 contra la Selección Argentina de César Luis Menotti”, dice Ruffine a La Opinión Austral.

A los 36 años se retiró en Sportivo Ballofet de Mendoza, luego de conseguir el ascenso a Primera B. No sabía qué hacer. Un amigo le propuso viajar más de 2.500 kilómetros para vender verduras en Río Gallegos. “Me quedé y me quedé. No me quiero ir de Río Gallegos. Yo nací en Paraná, Entre Ríos, pero este es mi lugar”, explica.

Miguel Ruffine patea un corner en la cancha de Hispano Americano.

Ruffine conoció a Carlos Arizmendi y empezó con la escuelita de fútbol en Campus (Porto). El apellido de él suena con frecuencia en los jugadores: lo consideran un maestro del fútbol, pero también de la vida.

Fue entrenador de infantiles, juveniles y primera. Estuvo en Petrolero Austral, AMSA, Boxing Club, El Cóndor, entre otros. Luego trabajó en la Selección de Santa Cruz, buscando jugadores en lo largo y ancho de la provincia. Formador, profesor, maestro. Desde Santa Fe, se emociona al borde de las lágrimas al contar experiencias dirigiendo inferiores. Desmenuza su trabajo y analiza el deporte de Santa Cruz.

LOA: ¿Cómo describirías a Miguel Ruffine?

M.R: La gente que me conoce, sabe cómo me manejé con los chicos. Siempre con respeto, educación y cumplimiento. Era el primero en llegar. No me podían esperar ellos a mí porque si no estaba educando mal. No les fallaba a ellos. Me sirvió para la vida. Para criar a mis hijos con esos valores. Respeto a los chicos de cinco años y a la gente de mi edad. La gente confiaba mucho en mí por eso me dejaban a los hijos. No me puedo describir yo. Pero me gané el cariño y el amor de todos los chicos. Era difícil manejar los grupos, pero me respetaban. Siempre inculqué respeto.

LOA: ¿Y qué les enseñabas de técnica y táctica?

M.R: Siempre les remarqué el compañerismo. Tenían que trabajar en equipo. Ser solidario con el compañero. Si a mí me gusta que el compañero me la dé, el otro compañero también me la tiene que dar. Quizá dentro del área era otra cosa: si estaba solo el delantero y, bueno, el goleador es un poco egoísta. Y está bien. Que no sobren a nadie. Que hay que ser humilde. Siempre firme en las divididas, pero sin mala intención. Hay que ir firme porque quizá del otro lado hay mala intención. Jamás lo mandé a un jugador a romper a algún chico. Esas cosas las escuché, pero de mi boca no salió nunca.

LOA: ¿Se extraña trabajar con las infantiles?

M.R: Si tuviera que estar hoy, seguiría haciéndolo porque me dio vida. Me tocás un tema sensible y me aflojás. Me hacía feliz. Los chicos te cuentan cosas. Siempre los escuché. Por ahí me contaban que no comían. Me ponía muy mal. Les compraba algo y los alentaba. Les jugaba a los penales para darle gaseosas. Yo en lo que podía ayudaba. Los chicos me escucharon siempre. Eso me llena de orgullo y me dio fuerza para seguir adelante.

LOA: También dirigiste a juveniles y jugadores de primera. ¿Dejaste a los más chicos en ese momento?

M.R: Siempre seguí con ellos. El fuerte mío era entre cinco y seis años. Pero luego ellos necesitaban pegar el salto. Nosotros teníamos escuelita y yo le recomendaba los clubes que estaban trabajando bien. Con todo el dolor el alma, pero no podía ser egoísta. Necesitaban crecer. Yo también los iba a ver. Luego me llamó Leonardo Mata y empecé a dirigir más arriba. Busqué la vuelta y dirigí hasta primera. Son todos recuerdos lindos. Yo amo el fútbol y he pasado por etapas. Siempre con gente buena al lado mío. No voy a nombrar para no olvidarme de nadie.

LOA: Luego se te dio la posibilidad de ser el entrenador de la Selección de Santa Cruz.

M.R: Sí. Siempre era lindo juntarme con el ambiente futbolero. Yo escuchaba y ellos me escuchaban a mí. Pensábamos cosas para que los clubes de Santa Cruz crezcan. Salíamos al interior para buscar jugadores para los Epade y para la Araucanía. Los traíamos para que se conozcan con los chicos de acá. La idea era que compartan. Era un trabajo muy lindo. A veces renegás, pero es lo de menos. Dirigí muchos años. A Santa Cruz no lo pasaba nadie por arriba. Le hemos ganado a todas las provincias. Estábamos al mismo nivel que todos. Estoy orgulloso de los chicos de ellos. Si teníamos más tiempo de trabajo, hubiese sido distinto. No había tiempo.

LOA: ¿Qué observás del fútbol santacruceño?

M.R: En Santa Fe y Córdoba voy a las canchas y veo jugadores. Pero en Río Gallegos hay grandes futbolistas. Falta estructura para poder trabajar mejor. Lo hacen todo a pulmón y esto tiene su costo. ¿Cómo hacen los clubes para bancar profesores en todas las categorías? Falta más apoyo. Mirá a (Rubén) Capovilla. Él está en Newells de El Calafate y ahora lo contrataron de Buenos Aires para mirar jugadores. Eso es porque acá hay grandes futbolistas. Hay que ayudar a los chicos. Enseñarles. No tienen que caer en los vicios que hay. El deporte es salud y ayuda.