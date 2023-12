Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras la reunión de delegados de las Primeras A y B de la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios de Río Gallegos, se lanzó la programación para la décima fecha que se jugará este fin de semana en las canchas Enrique Pino y Nora Vera.

La Primera A jugará sus encuentros en la cancha Nora Vera, mientras la segunda categoría lo hará en la Enrique Pino, donde cientos de hinchas se acercarán para disfrutar del buen fútbol de los barrios, debido a que el sábado habrá 17 grados como máxima, mientras el domingo la máxima será de 13.

Primera A

El primer encuentro del sábado tiene horario para las 13:00, será Jorge Newbery vs. Los Halcones, dos horas más tarde se medirán Sol de América frente Vial Santa Cruz. Desde las 17:00 La Kuadra buscará salir del fondo, cuando se enfrente a Lamadrid, que también intentará lo mismo. A las 19:00 se cruzarán Matadero vs. Martín Güemes y cerrarán la jornada a las 21:00 Club 240 vs. Belgrano. ¡Clásico barrial!

El domingo a las 13:00 se enfrentarán El Cóndor vs. Deportivo Palermo, desde las 15:00 harán lo propio José Honorio Ortega y Deportivo Cristal, dos horas más tarde jugarán Olimpia vs. Alianza Sur. A las 19:00, Camioneros chocará frente a Deportivo Junín en el duelo más interesante de la fecha. Y desde las 21:00 finalizarán la décima jornada Unión Petroleros Privados vs. Car Mar.

Primera B

La segunda categoría tendrá el sábado los siguientes encuentros: 13:00 Don Bosco vs. La Amistad, 15:00 Atlético 23 Río Gallegos vs. Orteguita Juniors, 17:00 Dorados FC vs. Carboneros, 19:00 Juventud Santacruceña vs. Desamparados y cerrarán el día desde las 21:00 San Benito vs. Estrella del Este.