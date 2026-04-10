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Los Juegos del Ente Patagónico Deportivo (EPaDe) nacieron en el año 2006 para integrar deportistas de las seis provincias patagónicas (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego). En un principio, una sola provincia albergaba la organización de todas las competencias y el alojamiento de todos los deportistas. En el caso de Santa Cruz, le tocó ser sede en el año 2022.

“En el 2024, ante la situación económica del país, se toma la decisión de suspender los juegos EPaDe, Para EPaDe y de Integración Patagónica. Pero en el 2025 en una reunión del Ente Patagónico junto a los comités técnicos y ejecutivos, se tomó la decisión de probar de manera simultánea la realización de los juegos dividiendo provincias de zona sur y zona norte para achicar costos y poder realizar los juegos” explicó Muñoz.

En ese sentido, comentó que el impacto fue muy positivo, ya que de 1.200 chicos que albergaba una sola provincia, se pasó a brindar alojamiento y comida a 300, permitiendo la posibilidad de optimizar los recursos presupuestarios.

“Lo mismo sucedió con los costos del transporte. Se le buscó la vuelta para que sea más económico. En este 2026 decidimos desarrollar los Juegos de Integración Patagónica (JIP) en simultáneo con Para EPaDe. Hablamos aproximadamente de 190 chicos” detalló.

Cabe señalar que los JIP y los Para EPaDe se llevarán a cabo desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de abril y desde el lunes 20 hasta el 24 de abril. Mientras que los EPaDe se desarrollarán de forma independiente en el mes de mayo.

“Hay mucha predisposición y mucho trabajo de cooperación entre los secretarios de Deportes para poder seguir brindando estos juegos que llevan 20 años”.

En esa línea, Muñoz sostuvo la importancia de que este tipo de juegos no desaparezcan ya que los deportistas de Santa Cruz los esperan cada año con mucho entusiasmo.

“Me toca estar en las concentraciones y en los entrenamientos y los chicos preguntan por los juegos. Sirven mucho para desarrollar a nuestros atletas” expresó.

En lo que refiere concretamente a la preparación, Muñoz destacó que estuvieron con las concentraciones previas a la competencia en los últimos días del mes de marzo. En esas fechas se definieron las selecciones de atletismo, natación y boccia en PCD (Personas con Discapacidad) y se empezaron a concretar las selecciones de natación, judo y vóley para los EPaDe.

Concretamente, las competencias se llevarán adelante el 13 de abril en Comodoro Rivadavia para Atletismo y Natación PCD, en Rawson para Boccia PCD y en los JIP estará debutando el Beach Voley que se jugará en la localidad de Rada Tilly.

El atletismo también competirá en Comodoro Rivadavia.

Se buscan atletas en Mountan Bike

La disciplina Mountain Bike se incorporó a los Juegos EPaDe en el año 2022 y tuvo a Santa Cruz como sede. Esta modalidad, que reemplazó al ciclismo en ruta, aún no está muy desarrollada en la provincia y por eso desde la Secretaría de Deportes se está convocando a jóvenes atletas que quieran representar a la provincia en este deporte.

“Si hay deportistas en esta disciplina que no cuentan o no saben que Santa Cruz participa de esto, se pueden acercar a la Secretaría que estamos haciendo scouting en esta disciplina. En el año 2022 fuimos sede En Río Turbio y escuchamos a gente de Río Negro decir que la zona de Mina 1 tenía mejores vistas que en su provincia, algo que nos llamó mucho la atención y nos dejó muy conformes” repasó Muñoz.

Por último, el Director de Deporte Federado y Alto Rendimiento que el último deporte que se incorporó a los Juegos EPaDe fue el Handball, por lo que se encuentran trabajando con las dos asociaciones de la provincia, la de zona sur y zona norte para poder presentarse de la mejor manera en la disciplina.