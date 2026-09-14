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En una helada noche en la Emilio “Pichón” Guatti (-2° ST) y con una demora de 20 minutos respecto del horario estipulado, comenzó el clásico de la ciudad para definir qué equipo avanzaba de fase en el Torneo Regional Sub 15. Según pudo saber este medio, la demora se debió a la tardía presentación de la planilla correspondiente por parte de Hispano Americano. Incluso antes de pitazo inicial, el línea David Rogel debió pedirles a dos de los suplentes “celestes” que se retiraran del campo de juego por no haber presentado la documentación obligatoria.

Superados estos incidentes, se puso en marcha el partido. Los primeros minutos ambos equipos se repartían la pelota, mientras la temperatura seguía bajando, condición que seguramente condiciona el normal desarrollo del juego pero que ya es habitual en esta región.

La primera emoción de la noche llegaría en los pies del número 11 del Boxing Matheo Carrazán, que, dejando a su marcador desairado al borde del área, se acomodó la pelota para su pie zurdo y remató con precisión al arco, provocando una floja respuesta del arquero de Hispano que a pesar de poner las manos vio como la pelota seguía su recorrido hasta tocar la red. 1 a 0 y a barajar de nuevo para el arquero que después de ese gol se convertiría en figura.

Tomaron nota los jugadores del Boxing y al siguiente minuto buscaron de nuevo un remate desde lejos para probar los reflejos del 1 “celeste” Quinau, que esta vez reaccionó bien al remate otra vez de Carrazán.

Inmediatamente el partido se volvió un asedio del Boxing sobre Hispano, esta vez con tiros de esquina buscando el gol olímpico, que casi llega si no fuera por la rápida respuesta de Quinau que estuvo atento al primer palo para despejar la pelota con los puños.

Casi pisando la media hora de partido, otra vez intentaría el Boxing desde el tiro de esquina, provocando nuevamente las buenas respuestas de Quinau.

De tanto ir, sobre el final del primer tiempo Boxing cedió un poco la pelota a su rival que no estaba preciso y además se lo notaba apurado cuando encontraba la posesión del balón. Pero en una jugada asilada casi llega el empate.

El 20 “celeste”, Santiago Vega, encontró una pelota en el vértice del área grande, se la acomodo para la zurda y con una sutileza busco el segundo palo del arco defendido por Benicio Espinosa, que vio como la pelota lo pasaba y daba en el ángulo.

De ese rebote en el palo casi llega el segundo del Boxing, con una contra casi letal que terminó salvando otra vez Quinau de muy buena manera, cuando el delantero del Boxing definía solo sin marca. De ese tiro de esquina casi amplia la ventaja el “Albiverde” pero la defensa de Hispano despejó la pelota en la línea.

Comenzado el segundo tiempo, y con un frío que cada vez se sentía más, el Boxing se hizo amo y señor de la pelota y la manejó a su antojo. Durante los primeros 20 minutos el partido parecía un monólogo, pero carecía el local de la efectividad necesaria para ampliar el marcador y sentenciar la historia.

A la mala puntería de los atacantes, se sumaba la figura de Quinau, que además de atajar todo lo que le tiraban, alentaba a sus compañeros a que salgan un poco del fondo. Recién a los 25 minutos llegaría la primera llegada de Hispano al arco del Boxing, con un remate que se fue desviado de su número 10 Gustavo Lucero.

Mientras, el Boxing seguía manejando los hilos del partido gracias a la habilidad de su número 10 Santino Ayala y su número 11 Carrazán, que hacían jugar a todo el equipo.

Hasta que finalmente, luego de una gran jugada del 6 Lucano Cáceres que agarró la lanza y se mandó al ataque, llegaría el segundo y definitivo gol del Boxing, en los pies del recién ingresado Joaquín Galván. 2-0 y al partido le restaban apenas 5 minutos para completar los 40, tiempo de juego de cada tiempo para esta categoría.

Sólo quedaría margen para algunas atajas más de Quinau y para algunos goles insólitos que se perderían los jugadores “albiverdes” con los de Hispano ya entregados.

De esta forma, Boxing ahora deberá esperar rival de El Calafate para definir al representante de la Liga Sur que sigue en carrera en este Torneo Regional Sub 15 2026.

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