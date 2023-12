Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ludmila Oporto es nacida en Misiones pero criada en Río Gallegos, tiene 21 años y en la temporada pasada jugó en San Lorenzo de Almagro en la primera división del fútbol argentino-en los últimos días anunció su salida-. Previo llegar al “Cuervo“, “Lulu” tuvo pasos por Huracán y El Porvenir en suelo porteño.

En sus primeros pasos como futbolista en Río Gallegos, Ludmila jugó futsal en Quilmes, y en cancha de 11 vistió la casaca de Ahonikén y Car Mar jugando con hombres en la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios.

La Opinión Austral habló con Ludmila Oporto, la cual dialogó de todo un poco.

“En san lorenzo fue un año a medias, y pesar de todo positivo, a medias por que no jugué todo el año como quería y como meta que me propuse jugar lo máximo posible de todos modos fui titular en varios partidos así también suplente. Cambiaron de DT en pleno torneo y él que ingreso no me tuvo en cuenta para la finalización del ciclo, pero fue una avance positivo por que mostré mucho potencial me probé a mi misma que puedo mucho más tanto en futsal como 11″, agregó “Lulu”.

“San Lorenzo es una institución grande con jugadoras de mucho nivel y gracias a Dios y lo que fui trabajando de chica y aprendiendo estuve a la par. A ningún futbolista le gusta este momento, despedirse del club que le habría las puerta y brindo todo hoy toca decir hasta luego a un club tan hermoso como lo es San Lorenzo“, dijo.

Para concluir, Ludmila contó como pasó y pasará navidad y año nuevo, además de los nuevos desafíos que se le vienen el próximo año: “Para este 2024 me esperan otros desafíos y nuevos caminos por recorrer, siempre de mucho fútbol y seguir con mi carrera a la que elegí ser directora técnica. La navidad la pasé muy bien con mi familia, una navidad tranquila llena de paz en esta ciudad hermosa , año nuevo pasamos igual pero con la presencia de mi abuela.”