Este domingo se corrió una nueva fecha del torneo de karting en Río Gallegos y uno de sus protagonistas al volante fue el juez Marcelo Bersanelli, quien en las últimas semanas se ha visto envuelto en una gran polémica por la medida cautelar a la que dio lugar para suspender el tratamiento de ternas que presentó el Ejecutivo para la designación de cuatro nuevos vocales en el Tribunal Superior de Justicia, situación que finalmente se terminó dando y resultó con la designación de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora.

Recordemos que, tras la medida cautelar para frenar las ternas, tanto el gobernador Claudio Vidal como el vicegobernador Fabián Leguizamón arremetieron fuertemente contra él y advirtieron que el juez “debería estar preso”.

Tras su participación en el kartódromo “Malvinas Argentinas”, Bersanelli habló con el móvil de La Opinión Austral, y aunque prefirió no expedirse acerca de la polémica judicial y el escándalo institucional en el TSJ, contó cómo se gestó su otra pasión, aparte del derecho: el automovilismo.

Los podios de la categoría donde participó el juez.

Este domingo, vivió una fecha de contrastes en el kartódromo, junto a su compañero de equipo Nahuel Soria: “En la carrera no tuve mucho éxito porque choqué en la largada, pero esto es para divertirse”, contó, con una sonrisa, junto a su karting a La Opinión Austral.

El juez Marcelo Bersanelli junto a su compañero de equipo, Nahuel Soria, y su karting, luego de competir. FOTO: JUAN PALACIOS/LOA

No obstante, valoró el presente de la actividad: “Éramos alrededor de 90 pilotos; vienen las familias, los amigos… el karting está tomando muchísima fuerza gracias al trabajo de mucha gente“.

El karting de Marcelo Bersanelli.

Su historia con los fierros se remonta a la infancia en Río Turbio. “De chico iba a ver las carreras; pasaron 50 años y me sigue gustando. No soy bueno ni mucho menos, pero vengo, la paso bien, me divierto”, recordó. Y trazó un puente con otra de sus pasiones, el fútbol barrial: “En nuestro equipo hay mucha garra y trabajo; esto es parecido: esfuerzo, club, comunidad”. Sobre la exigencia física, contó: “El karting no tiene suspensión; amortigua el cuerpo. En +40 equiparamos un poco, pero hay que entrenar”. Una definición que explica por qué, más allá de los golpes de carrera, Bersanelli sigue en la grilla: porque el karting también es pertenencia.

