Polonia, con Robert Lewandoswski, jugará ante Estonia en los playoffs de la Eurocopa 2024

El seleccionado de Polonia, con el goleador Robert Lewandowski, jugará como local ante Estonia en la primera fase de los playoffs que clasificarán a los últimos tres equipos que concurrirán a la Eurocopa de Alemania 2024, según el sorteo celebrado hoy en la sede de la UEFA.

En este sorteo realizado en la ciudad suiza de Nyon, participaron 12 seleccionados en función de su rendimiento en la Nations League 2022/23: las primeros de grupo de las Ligas A, B y C.

En caso de que ya se hayan clasificado en la eliminatorias de la Euro uno de esos equipos serían sustituidos por el siguientes mejores clasificados de su liga.

Los 12 equipos se ordenaron en tres Rutas, la A, B y C, cada una integrada por cuatro países. En cada Ruta se juegan dos semifinales (el próximo 21 de marzo), a partido único siendo local el equipo con mejor coeficiente, y los ganadores juegan la final (26 de marzo), a un solo partido con la local definido por sorteo.

Los partidos son los siguientes:

+ Ruta A: Gales-Finlandia (Local en la final) y Polonia-Estonia.

+ Ruta B: Israel-Islandia y Bosnia-Ucrania (Local en la final)

+ Ruta C: Georgia-Luxemburgo (Local en la final) y Grecia-Kazajstán

Por el momento ya están clasificados para Alemania 2024 estos 21 seleccionados: Alemania (Anfitrión), Francia, España, Portugal, Bélgica, Escocia, Turquía, Austria, Inglaterra, Hungría, Eslovaquia, Albania, Dinamarca, Rumania, Suiza, Países Bajos, Italia, República Checa, Eslovenia, Serbia y Croacia.

La Euro se jugará entre el 14 de junio y el 14 de julio del año próximo en 10 sedes, conformada con seis grupos de cuatro equipos cada uno, clasificando los dos primeros y los cuatro mejores terceros, siendo la sede de la final el Estadio Olímpico de Berlín.

Alemania y España , con tres títulos cada uno, son los más ganadores de la Eurocopa, seguido por Italia y Francia con dos, (Télam)