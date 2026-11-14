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Río Gallegos se convirtió en el punto de encuentro del vóley formativo regional con el desarrollo de las finales de la Liga Sur de Menores, una competencia que reúne a instituciones de distintas localidades de Santa Cruz, Tierra del Fuego y de Chile, y que tiene como protagonistas a jóvenes deportistas de las categorías Sub 14 y Sub 18.

El torneo representa una nueva oportunidad para el crecimiento de la disciplina en la región, con seis equipos participantes por categoría que llegaron a esta instancia luego de una exigente etapa clasificatoria. La actividad reunió a clubes que trabajan en el desarrollo del vóley formativo y que encontraron en esta competencia un espacio para medirse deportivamente, sumar experiencia y fortalecer los vínculos entre las instituciones.

La categoría Sub 18 contó con la participación de Boxing Club, Benjamín Verón, Dante Cantarutti de Río Turbio, Esencias de Punta Arenas, Amuvoca de El Calafate y la Asociación de Empleados Públicos (AEP) de Ushuaia. Por su parte, en Sub 14 compitieron Boxing, Nicolai, Galicia de Ushuaia, Taiiu de Punta Arenas, Amuvoca y Alemán de Punta Arenas, conformando un cuadro de participantes que refleja el alcance regional e internacional de la Liga Sur.

Uno de los aspectos destacados de esta edición fue la paridad deportiva que caracterizó la fase clasificatoria, especialmente en Sub 18, donde las posiciones se resolvieron con diferencias mínimas y la diferencia de sets terminó siendo determinante para establecer los lugares de clasificación.

La importancia de participar en esta instancia también fue destacada por Bruno Carrizo, entrenador de Dante Cantarutti de Río Turbio, quien expresó su satisfacción por la presencia del equipo en las finales y valoró el ambiente deportivo generado alrededor de la competencia.

“Estamos muy contentos de estar acá jugando las finales, sobre todo disfrutando de lo que es el vóley y de tanta gente que viene a participar y disfrutar de este hermoso deporte”, manifestó el entrenador.

Además, Carrizo hizo referencia al nivel de los equipos y a la paridad que caracterizó el desarrollo del certamen. “Todo se definió en esta última fecha. En total fuimos diez equipos los que participamos y el nivel fue muy parejo en Sub 18”, señaló, destacando la exigencia deportiva que tuvo la competencia.

En este contexto, el certamen también contó con la cobertura en vivo del móvil de La Opinión Austral, que estuvo presente acompañando las jornadas de competencia y acercando a la audiencia el desarrollo de una propuesta deportiva que reúne a clubes de diferentes puntos de la Patagonia y del vecino país de Chile. La cobertura permitió darle mayor visibilidad a los protagonistas, las instituciones y al trabajo que se realiza diariamente para impulsar el vóley en las categorías formativas.

Concluida la fase clasificatoria, quedaron establecidos los cruces de semifinales de ambas divisiones. En la categoría Sub 14, la Zona A tuvo a Alemán en el primer lugar, seguido por Galicia y Taiiu, mientras que en la Zona B Boxing terminó como líder con cuatro puntos, Amuvoca se ubicó segundo con tres y Nicolai completó las posiciones con dos unidades.

La competencia comenzó en simultáneo en los gimnasios del Boxing y el CePARD. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

De esta manera, los enfrentamientos de semifinales tendrán a Boxing frente a Nicolai, en el gimnasio CePARD, y a Alemán frente a Taiiu, en el gimnasio de ADOSAC, ambos programados para las 14:30 del sábado.

En Sub 18, la Zona A tuvo una definición particularmente ajustada, con Dante Cantarutti, Esencias y Amuvoca igualados en tres puntos. La diferencia de sets determinó el orden final: Dante quedó primero, Esencias se ubicó segundo y Amuvoca terminó tercero. En la Zona B, AEP finalizó como líder con cuatro puntos, seguido por Boxing con tres y Verón con dos unidades.

Los cruces de semifinales serán AEP frente a Esencias, en el gimnasio CePARD, y Dante Cantarutti frente a Amuvoca, en el gimnasio ADOSAC, desde las 15:45.

Finales y premiación

La final de la categoría Sub 14 está prevista para las 19:30 en el gimnasio CEPARD, mientras que a las 20:45 llegará el turno de la definición de Sub 18. Una vez concluidos ambos encuentros, se realizará la correspondiente ceremonia de premiación para reconocer a los equipos que se destaquen en esta edición de la Liga Sur.

Más allá de los resultados y de la expectativa que generan los partidos decisivos, la competencia representa una oportunidad fundamental para el desarrollo del vóley juvenil. La presencia de instituciones de diferentes localidades patagónicas permite fortalecer los vínculos deportivos, generar espacios de intercambio y ofrecer a chicos y chicas nuevas experiencias competitivas, además de otorgar al torneo una dimensión regional que trasciende lo estrictamente deportivo y pone en valor el trabajo de formación que realizan los clubes.

Con dos categorías en plena definición, cuatro semifinales y la expectativa puesta en los encuentros que determinarán a los campeones, Río Gallegos se prepara para vivir una jornada de mucho vóley.

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