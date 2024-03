Salí del momento por el que a veces pasamos los delanteros, dijo Cavani tras marcar su hat-trick

El delantero uruguayo, Edison Cavani, tras marcar un “hat-trick” en la victoria de Boca Juniors ante Belgrano, de Córdoba, por 3 a 2 en La Bombonera por la octava fecha de la Copa LPF, expresó que salió “de ese momento que aveces pasan los delanteros” y que “siempre contó con el apoyo” del Presidente del club, Juan Román Riquelme.

“Salí un poco de ese momento que a veces tenemos que pasar los delanteros, y que solo se sale con trabajo, con dedicación. Ya son muchos años que uno anda atrás de la pelota, así que me quedo muy feliz con el partido de hoy, por lo que significó", expresó el ex delantero de Manchester United, de Inglaterra, y PSG, de Francia.

Sobre el apoyo del Presidente del “Xeneize”, Juan Román Riquelme, manifestó que: "Román siempre da la confianza. Y yo siempre lo digo. No hace un mes, ni dos, ni cinco meses que Román me trató de convencer para venir: ya hace más de 2 o 3 años. Era por una cuestión de confianza que quería que viniera, y yo estoy feliz de que todas las cosas puedan fluir y de que nos vaya bien, porque nos merecemos que nos vaya bien".

"La verdad que se nos venía haciendo difícil ganar, y me quedo más feliz por eso, porque al final también se había complicado, con el 3 a 2, un partido que teníamos controlado. Era importante hoy la victoria para empezar con la dinámica de sumar resultados positivos, porque se han visto cosas muy buenas, seguro tenemos cosas para mejorar, pero sobre todo me quedo contento porque se ganó”, analizó el “Matador” en ESPN luego del partido.

Además, expresó que sus goles de esta noche fueron dedicados hacia su familia: “Es lalas que se banca todo, la que está, la que día a día banca, apoya y da ese empujón. Son los invisibles que nos soportan y nos aguantan cuando pasamos momentos difíciles. Creen más que nadie en nosotros, porque saben lo que trabajamos día a día para revertir la situación. Es para ellos y para toda la gente que siempre me banca, me da para adelante. Feliz por todo, le dedico a mi familia este triunfo, y a toda la gente que siempre está ahí".

Por último, hizo referencia al apoyo de sus compañeros y la felicidad por sus goles: "Yo creo que todos deseamos ganar, todos deseamos salir de la mala racha. Ellos saben, porque son mi segunda familia, porque son los que conviven conmigo todos los días, son los que me ven todos los días estar ahí, atrás de la pelota, tratar de estar en los detalles, apoyar al que necesita, darle para adelante a las situaciones difíciles".

"Porque también me alegro yo cuando le va bien a un compañero, cuando le va bien al equipo. Esas cosas son las que realmente te llenan y te dan alegría y felicidad. Me quedo feliz por que los compañeros estén contentos".

Luego de terminar de hablar, Cavani saludó desde el campo de juego a Riquelme que se encontraba en su palco. El 19 de enero del 2019 había sido la última vez que el “Charrúa” marcó por triplicado fue jugando con el PSG en la victoria 9 a 0 ante Guingamp por La Ligue de Francia.

