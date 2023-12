Schwartzman no pasa la clasificación en el ATP de Brisbane

El argentino Diego Schwartzman perdió con el estadounidense Alex Michelsen por 6-1 y 6-4 en la segunda ronda de la clasificación previa y no pudo ingresar al cuadro principal del ATP 250 de Brisbane, en Australia, uno de los torneos que da inicio a la temporada 2024 del tenis profesional.

El "Peque", de 31 años, ganador de cuatro títulos en el circuito, se ubica actualmente en el puesto 114 del ranking mundial y buscar relanzarse de la mano de su antiguo entrenador, Leonardo Olguín, después de un 2023 con malos resultados.

En la primera ronda de la "qualy", el argentino dejó en el camino al australiano Jacob Bradshaw (6-2 y 6-4) pero este domingo cayó ante un joven estadounidense de 19 años, número 97 del escalafón y con menos de 20 partidos en el círculo mayor de la ATP.

El torneo de Brisbane, cuyo máximo favorito es el danés Holger Rune, se disputará con dos argentinos en su cuadro principal: Sebastián Báez y Tomás Martín Etcheverry, sexto y séptimo preclasificado.

El primero será rival del eslovaco Lukas Klein y el segundo se enfrentará con el checo Tomas Machac, ambos procedentes de la clasificación. Ambos partidos están programados para la jornada del martes en Australia, como también la presentación del español Rafael Nadal, quien regresa luego de una inactividad de casi un año por problemas físicos.

La leyenda del tenis mundial, invitada por la organización, se enfrentará con el austríaco Dominic Thiem, ex top ten, campeón del US Open 2020 y otras treces veces finalista de torneos de Grand Slam en Australia (2020) y Roland Garros (2018 y 2019).

Nadal, de 37 años, no juega un partido individual desde enero de 2023 cuando perdió con el estadounidense Mckenzie McDonald en la segunda ronda del Abierto de Australia.

Este domingo reapareció en un juego de dobles junto a su compatriota Marc López y perdió con la dupla local Max Purcell-Jordan Thompson por 6-4, 6-4.

El ATP de Brisbane, disputado sobre canchas rápidas hasta el próximo domingo y con premios por 660 mil dólares, forma parte de la antesala para el primer Grand Slam de la temporada en Melbourne.