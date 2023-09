El Parque Olímpico de la Juventud será escenario para las competencias de natación correspondientes al Campeonato Sudamericano Juvenil de deportes acuáticos Buenos Aires 2023.

Desde Río Gallegos, Dana García y Bautista Ruiz Pradolini del club Hispano Americano, viajaron a Buenos Aires para sumarse a la Selección Argentina.

Al cierre del último entrenamiento, el profesor Alejando Amuchástegui los reunió a todos para hacerles la despedida a los jóvenes. Con presencia de alumnos de todas las edades, les desearon la mejor de las suertes.

Un gesto que demuestra la forma en que comparten el trabajo, el entrenamiento y las oportunidades.

Mensaje

El instructor Alejandro Amuchástegui, reunió a todos para darles un mensaje que, en parte, resume lo que ha sido la temporada “este año ha sido muy bueno para el equipo en cuanto a resultados, rendimiento. Cada uno sabe cuánto ha mejorado. Dentro de ese progreso, el campeonato nacional de las chicas, el campeonato nacional mixto y dentro de ese marco, el club ya había clasificado para el Sudamericano con Sabrina Olmedo, por primera vez, en la historia del club clasificamos dos nadadores para al Sudamericano Juvenil“, explicó.

A continuación destacó que esta oportunidad surge por el esfuerzo de los nadadores, “esto no deja de ser mérito del grupo. Este es un equipo fuerte y el hecho de que ellos hayan clasificado viene de que haya 20 entrenando a la madrugada con ellos, que estén todos por la tarde acompañando igual que el grupo de nenes más chiquitos, por eso es un logro del trabajo en equipo”.

Apuntó luego al talento de los dos clasificados para luego “felicitarlos porque dejan cosas de lado, hacen todo lo que le decimos y en consecuencia, no es casualidad que estén donde están”.

Bregó porque así como consiguieron este tipo de logros, espera que no quede en un hecho anecdótico “el hecho de que antes hubiera uno y ahora dos, quiere decir que el club está trabajando bien, ustedes están trabajando bien al igual que sus padres. Los felicito y no olviden que no solo se representan a ustedes mismos sino a todo el grupo. No dudo que lo que resulte será exitoso”.

Dana

Los nadadores expresaron su emoción por la inminente participación de Selección. Dana García señaló: “Estoy muy contenta y nerviosa, así que preparándonos para el viaje. La convocatoria fue un orgullo y la verdad un shock, pasaron muchas cosas y preparándonos y reforzando todo lo que logré durante seis meses en dos meses, así que muy contenta. La familia está súper contenta por mí, porque saben que lo puedo conseguir y que lo conseguí, que llegué y que todo mi esfuerzo vale la pena y que a pesar de, sin importar los resultados, siempre me van a estar apoyando en todo lo que me queda y a esperar que sale”.

Bautista

Bautista Ruiz Pradolini también expresó sus sensaciones: “La verdad que tengo un poco de nervios, pero yo creo que vamos a disfrutar el momento. Esto es fruto de. mucho entrenamiento, la verdad un gran cansancio, pero yo creo que podemos dar un buen rendimiento ahora en el torneo. La familia, los amigos todos están muy felices. La competencia empieza el sábado y es hasta el miércoles, la semana que viene. Un saludo para mi familia, que siempre me han apoyado, para la familia de mi novia, mi novia y todos los que siempre me apoyaron y confiaron en mi”