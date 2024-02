Tevez jugó en Brasil, pasó del Manchester United al City para terminar con gloria en Juventus

Tras ganar todo en Boca Juniors, Corinthians de Brasil adquirió el pase de Carlos Tevez en lo que sería su primer "gran dinero" en su carrera como futbolista.

Previamente, en 2003, luego de ser campeón de la Intercontinental con el elenco xeneize, el jugador había rechazado una oferta del Bayern Múnich, de Alemania.

En ese entonces, enero de 2005, el de Tevez, que mañana cumplirá 40 años, resultó el traspaso más grande del fútbol sudamericano por 22 millones de dólares. El delantero firmó un acuerdo por cinco años y un contrato de 6,85 millones de euros por temporada.

"Mi primer gran salario fue cuando pasé de Boca a Corinthians. Compré 10 casas y saqué a todos mis tíos y tías del barrio (Fuerte Apache). Eso fue lo que hice con mi primer gran sueldo. Fue muy emocionante porque encima yo mandé a mi padre, que es maestro mayor de obras, a comprar y a pintar. Que esté bien arreglado todo. Hicimos un asado en casa y a cada uno le di su llave, sin que sepan nada", confesó Tevez sobre lo primero que hizo al llegar a San Pablo, con apenas 21 años.

En su paso por Corinthians, Tevez disputó 77 partidos y convirtió 46 goles. Consiguió un título, el Brasileirao del 2005, en donde acumuló 20 conquistas.

Tras su estadía en Brasil, West Ham, de Inglaterra, lo compró y, de esta manera, empezó su travesía por la Premier League.

Con tan solo 29 partidos y 7 goles en los "Hammers", el "Apache" llegó al Manchester United, que era conducido por Alex Ferguson y tenía figuras como Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney. Junto a ellos formó un gran tridente que se adjudicó la Liga de Campeones de UEFA en 2008, tras vencer en la final por penales a Chelsea. Así se erigió en el único argentino en ganar la Copa Libertadores de América, la Copa Intercontinental y Liga de Campeones.

Pese a tener la gloria a sus pies, tras la obtención de la Champions, el día anterior a la final Tevez había tomado una decisión que cambiaría su vida: irse a jugar al Manchester City, clásico rival del United.

"No lo tuve que pensar mucho porque estaba enojado con Ferguson. Como técnico es un fenómeno, por algo estuvo tanto tiempo en un club como el United. Pero yo tuve una situación con él", explicó Carlos sobre su decisión.

"Me voy para la vereda de enfrente. Fue como un puñal para él. Y para mí también, porque me encantaba el United. Pero para mí no me cumplió en todo el año, me hizo sufrir. Me dolió muchísimo, porque yo amaba el United. Me encantaba jugar en el Old Trafford, para mí era como la Bombonera", expresó sobre cómo fue su charla con Ferguson.

Pese a haber logrado en los "ciudadanos", junto a Sergio Agüero, la Premier League en 2012, luego de 44 años de sequía, en donde más cariño quedó del bonaerense como futbolista en su etapa europea es en la Juventus de Italia.

"El primer día que llegué a la Juventus, viene (Gianluigi) Buffon, me pone frente con frente, casi me da un beso en la boca y me dice: 'Vamos, vamos, que este año ganamos todo, eh'", expresó Carlitos sobre cómo lo recibió el arquero e ídolo, al llegar a la "Vecchia Signora".

En la Juve se clasificó para jugar la final de la Liga de Campeones luego de 12 años, tras dejar en el camino en semis al Real Madrid, con un gol de penal en la ida en el triunfo por 2-1.

El delantero animó otra final continental, pero ya presagiaba su regreso a la Argentina.

"Traté siempre de hacer lo mejor para la Juventus y siempre voy a estar agradecido. Ellos son mi corazón también, me llevaron a ser un grande. Y cuando decidí irme a mi casa, en ningún momento se opusieron a mi decisión", manifestó Tevez sobre su salida de la entidad italiana para regresar a Boca.

El último partido de Tevez con la camiseta de Juventus fue en la final de la Liga de Campeones, en donde caería frente al Barcelona, de Lionel Messi, por 3 a 1, en el Olímpico de Berlín. (Télam)